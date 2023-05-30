Викликають висипання та прищі: 5 помилок у догляді за шкірою, про які ви не знали

Щоденний догляд за шкірою – важливий для здорового обличчя. Та інколи незнання деталей може нашкодити шкірі й призвести до висипань.

Помилки у догляді за обличчям можуть нівелювати всю рутину, яка мала б покращити стан шкіри. Кілька неправильних деталей призведуть до висипань та передчасного старіння шкіри. Косметологиня розповіла про 5 найбільш поширених помилок.

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Не витирайте обличчя рушником

Рушник накопичує бактерії та мікроби, якщо його не прати кожного дня. Тому краще не протирати обличчя звичайним рушником, щоб не призвести до висипань.

Альтернативою у цьому випадку є паперові одноразові рушники. Можна й просто залишити обличчя мокрим, щоб волога випарувалась самостійно.

Наносьте засоби для догляду у правильному порядку

Правильний порядок нанесення засобів для догляду максимізує їхню ефективність. Покрокову інструкцію можна переглянути тут.

Використовуйте сонцезахист не лише раз у день

SPF-крем варто оновлювати кожні 2 – 3 години, особливо у разі дуже спекотного дня та якщо обличчя контактувало з водою.

Це правило може здатися незручним, але існують засоби SPF у формі стіків та спреїв, які комфортно наносити навіть на макіяж.



Догляд за шкірою / Фото Pexels

Наносьте гіалуронову кислоту на вологу шкіру

Засоби з гіалуроновою кислотою є в багатьох, але не всі використовують їх правильно. Цей елемент краще вбирається на вологій шкірі – так кислота працює більш ефективно.

Не можна брати крем з банки пальцями

Звичайний крем для обличчя теж може стати розплідником бактерій. Щоб цього уникнути, не варто набирати крем з баночок пальцями чи нігтями.

Використовуйте спеціальні ложечки, які часто йдуть в комплекті із засобами. В іншому разі можна скористатись ватними паличками.