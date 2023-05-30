Вызывают сыпь и прыщи: 5 ошибок в уходе за кожей, о которых вы не знали

Ежедневный уход за кожей – важен для здорового лица. Но иногда незнание деталей может навредить коже и привести к высыпаниям.

Ошибки в уходе за лицом могут нивелировать всю рутину, которая должна улучшить состояние кожи. Несколько неправильных деталей приведут к высыпаниям и преждевременному старению кожи. Косметолог рассказала о 5 наиболее распространенных ошибках.

Смотрите также От круглой до прямоугольной: как подобрать идеальную стрижку для вашей формы лица

Не вытирайте лицо полотенцем

Полотенце накапливает бактерии и микробы, если его не стирать каждый день. Поэтому лучше не протирать лицо обычным полотенцем, чтобы не привести к высыпаниям.

Альтернативой в этом случае являются бумажные одноразовые полотенца. Можно просто оставить лицо мокрым, чтобы влага испарилась самостоятельно.

Наносите средства по уходу в правильном порядке

Правильный порядок нанесения средств по уходу максимизирует их эффективность. Пошаговую инструкцию можно посмотреть здесь.

Используйте солнцезащиту не только ежедневно

SPF-крем следует обновлять каждые 2 – 3 часа, особенно в очень жаркий день и если лицо контактировало с водой.

Это правило может показаться неудобным, но есть средства SPF в форме стиков и спреев, которые удобно наносить даже на макияж.



Уход за кожей / Фото Pexels

Наносите гиалуроновую кислоту на влажную кожу

Средства с гиалуроновой кислотой есть у многих, но не все используют их правильно. Этот элемент лучше впитывается на влажной коже – так кислота работает более эффективно.

Нельзя брать крем из банки пальцами

Обычный крем для лица тоже может стать питомником бактерий. Чтобы этого избежать, не стоит набирать крем из баночек пальцами или ногтями.

Используйте специальные ложечки, которые часто уходят в комплекте со средствами. В противном случае можно воспользоваться ватными палочками.