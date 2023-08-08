Не вбивайте свої нігті: названо 3 поширених помилки

Догляд за нігтями важливий не менш ніж догляд за іншими частинами тіла. Помилки, про які йтиметься далі, можуть нашкодити здоров'ю нігтів.

Дерматологиня Ліндсі Зубрицьки розповіла про шкідливі звички й помилки, які погано впливають на здоров'я нігтів. Через відсутність догляду вони стають ламкими й тонкими.

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Здирання лаку

Агресивне бажання позбутись лакового покриття шкодить здоров'ю нігтьової пластини. Ніготь стає пошкодженим та ламким. Ця помилка особливо шкідлива для тих, хто здирає гель-лак або шелак. Для здоров'я нігтів буде краще, якщо ви проявите терпіння та знімете покриття у салоні.

Відсутність захисту від ультрафіолету

Лампи, якими користуються майстри манікюру у салонах, можуть бути шкідливими через UV-випромінювання. Щоб уникнути цього, варто одягати спеціальні рукавички та наносити SPF-крем, що подбає про захист рук та нігтів.

Відсутність зволоження

Ми добре дбаємо про зволоження тіла й обличчя, але чи робимо це, коли мова йде про кутикулу та шкіру рук? Щовечора зволожуйте шкіру рук кремом, а кутикулу – спеціальною олією чи іншими засобами.

Помилки у догляді за нігтями: відео