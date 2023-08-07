На щастя, побачити, що їжа чи напій зіпсувся досить легко. Водночас зрозуміти, що твої доглядові засоби не придатні до використання значно важче. А за умови, що є багато всілякої косметики, то про термін придатності можна взагалі забути. Відтак 24 Канал зібрав багато корисної інформації про термін придатності косметичних засобів.

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Що таке термін придатності

Це період, впродовж якого склад косметичних засобів залишається стабільним та ефективним. Після закінчення терміну придатності в продукції змінюється хімічний склад: порушується кислотність і активні речовини косметичного засобу руйнуються. Відтак прострочений продукт з часом починає псуватися, втрачати свою ефективність та дієвість. До того ж він стає сприятливим середовищем для розмноження бактерій та грибків.

Наслідки від використання прострочених засобів

Зазвичай результат нанесення зіпсованих продуктів на обличчя дуже сумний:

Подразнення шкіри;

Закупорювання пор;

Дерматит;

Алергічні реакції різного ступеня;

Занесення інфекції тощо.

Людина випадково може занести собі таку інфекцію чи подразнення, що потім буде дуже боляче, неприємно та дорого її лікувати у спеціалістів.

Як мікроби потрапляють в косметику

Здебільшого в складі засобів є органічні елементи. А органічні добавки – чудове середовище для розмноження хвороботворних мікроорганізмів. Тож після того, як ви відкрили новий засіб, він автоматично не є стерильним, бо в упаковці відбувається зіткнення хімічного складу з повітрям і мікроорганізми потрапляють у ваш косметичний засіб. У сприятливому середовищі вони починають активно розмножуватися. Відтак після закінчення терміну придатності вже починають розмножуватися ті мікроорганізми, які викликають хвороби, тобто мікроби.

Тут слід зазначити, що вони можуть потрапити в засіб, коли ви наносите його руками. Тож краще користуватися кремами за допомогою спеціальних лопаток.

Де знайти термін придатності

Здебільшого виробники розміщують його на картонному пакованні продукту та дублюють на дні банки.

Відомо, що термін придатності може бути відсутній, якщо він триває понад 30 місяців. За таких обставин вказується номер партії — lot або batch-code.

Як розшифрувати термін придатності на засобах

Перша літера — внутрішнє позначення виробника;

2 та 3 цифра — рік виробництва;

4 літера — місяць виробництва: A = січень, B = лютий, C = березень, D = квітень, E = травень, F = червень, G = липень, H = серпень, I = вересень, J = жовтень, K = листопад, L = грудень;

5 та/або 6 цифра — день місяця.

Наприклад, A23G11 — означає дату виробництва 11 липня 2023 року.

За умови, що на упакуванні немає терміну придатності або його важко розшифрувати, експерти склали список для покупців. Він допоможе приблизно зрозуміти, скільки ще можна чи вже не можна користуватись засобами. Відтак про терміни придатності для декоративної та доглядової косметики – читайте далі.

Термін придатності декоративної косметики

туші та підводки: 3-6 місяців;

тональні основи та консилери: 6-12 місяців;

сухі компактні засоби (пудри, тіні, рум'яна): 2-3 роки;

помади та блиски для губ: 2-3 роки.

Термін придатності доглядової косметики