Не убивайте свои ногти: названы 3 распространенных ошибки

Уход за ногтями важен не менее чем уход за другими частями тела. Ошибки, о которых пойдет речь, могут навредить здоровью ногтей.

Дерматология Линдси Зубрицкий рассказала о вредных привычках и ошибках, которые плохо влияют на здоровье ногтей. Из-за отсутствия ухода они становятся ломкими и тонкими.

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Сдирание лака

Агрессивное желание избавиться от лакового покрытия вредит здоровью ногтевой пластины. Ноготь становится поврежденным и ломким. Эта ошибка особенно вредна для тех, кто сдирает гель-лак или шеллак. Для здоровья ногтей лучше, если вы проявите терпение и снимете покрытие в салоне.

Отсутствие защиты от ультрафиолета

Лампы, которыми пользуются мастера маникюра в салонах, могут быть вредны из-за UV-излучения. Чтобы избежать этого, следует одевать специальные перчатки и наносить SPF-крем, который позаботится о защите рук и ногтей.

Отсутствие увлажнения

Мы хорошо заботимся об увлажнении тела и лица, но делаем ли это, когда речь идет о кутикуле и коже рук? Каждый вечер увлажняйте кожу рук кремом, а кутикулу – специальным маслом или другими средствами.

Ошибки в уходе за ногтями: видео