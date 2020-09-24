У Франції, в середу, 23 вересня, померла відома співачка Жюльєтт Греко. Знаменитості було 93 роки.

Жінка померла у своєму будинку, в оточенні рідних та близьких. Причини смерті не повідомляються. Про смерть повідомило видання AFP.

Читайте також Померла мама актора Сильвестра Сталлоне

Смерть талановитої співачки став для Франції справжнім потрясінням. Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття рідним на своїй особистій сторінці у твіттері.

"Жюльєтт Греко приєдналася до (Жака) Бреля, (Лео) Ферре, (Жоржа) Брассенса, (Шарля) Азнавура … в пантеоні французького шансону", – написав Макрон.

Elle était l’élégance et la liberté. Juliette Gréco a rejoint Brel, Ferré, Brassens, Aznavour et tous ceux qu’elle interpréta au panthéon de la chanson française. Son visage et sa voix continueront à accompagner nos vies. La « muse de Saint-Germain-des-Prés » est immortelle. pic.twitter.com/NLAwtZfzNE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 23, 2020

Мер Парижа Анн Ідальго також висловила своє співчуття сім’ї Греко.

"Нам буде дуже не вистачати талановитої співачки і актриси, вільної жінки, її такого впізнаваного голосу. Спасибі, Жюльєтт Греко", - написала вона у твіттері.

Elle était la muse de Saint-Germain des Prés, l’icône du Paris de Boris Vian, de Jacques Prévert, de Raymond Queneau. Chanteuse et actrice de talent, femme libre, sa voix si reconnaissable nous manquera énormément. Merci Juliette Greco. Mes pensées à sa famille et ses proches. https://t.co/fDENFkChbd — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 23, 2020

Що відомо про Жюльєтт Греко та її творчість

Жюльєтт Греко народилася 7 лютого 1927 року в Монпельє. Під час Другої світової війни її сім'я брала участь у русі опору, а мати була затримана Гестапо і відправлена в концентраційний табір.

Перший диск Греко "Я така, як є" вийшов 1951 року і став класикою французького шансону. Попри свою музичну кар’єру жінка також брала активну участь у кінозйомках. Вона знялася у фільмах "Орфей", "І сходить сонце", "Ніч генералів", "Бельфегор – привид Лувра" та багатьох інших.

Слава прийшла до неї у Франції в середині 1960-х років, після того, як вона зіграла роль шизофренічки в телесеріалі Belphégor.

На сцені разом Греко виступала з найкращими співаками: від Жака Бреля до Жоржа Брассенса. Її виконання пісні Sous le ciel de Paris ("Під небом Парижа") стало класикою.

Її сценічна кар’єра тривала понад 70 років. У 2015 році співачка у віці 88 років провела прощальне турне, виступивши на сценах Франції та за кордоном.

Знаменита пісня Sous le ciel de Paris у виконанні Жюлетт Греко: дивіться відео