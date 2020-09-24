Померла співачка Жюльєтт Греко: що про неї відомо
У Франції, в середу, 23 вересня, померла відома співачка Жюльєтт Греко. Знаменитості було 93 роки.
Жінка померла у своєму будинку, в оточенні рідних та близьких. Причини смерті не повідомляються. Про смерть повідомило видання AFP.
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Смерть талановитої співачки став для Франції справжнім потрясінням. Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття рідним на своїй особистій сторінці у твіттері.
"Жюльєтт Греко приєдналася до (Жака) Бреля, (Лео) Ферре, (Жоржа) Брассенса, (Шарля) Азнавура … в пантеоні французького шансону", – написав Макрон.
Мер Парижа Анн Ідальго також висловила своє співчуття сім’ї Греко.
"Нам буде дуже не вистачати талановитої співачки і актриси, вільної жінки, її такого впізнаваного голосу. Спасибі, Жюльєтт Греко", - написала вона у твіттері.
Що відомо про Жюльєтт Греко та її творчість
Жюльєтт Греко народилася 7 лютого 1927 року в Монпельє. Під час Другої світової війни її сім'я брала участь у русі опору, а мати була затримана Гестапо і відправлена в концентраційний табір.
Перший диск Греко "Я така, як є" вийшов 1951 року і став класикою французького шансону. Попри свою музичну кар’єру жінка також брала активну участь у кінозйомках. Вона знялася у фільмах "Орфей", "І сходить сонце", "Ніч генералів", "Бельфегор – привид Лувра" та багатьох інших.
Слава прийшла до неї у Франції в середині 1960-х років, після того, як вона зіграла роль шизофренічки в телесеріалі Belphégor.
На сцені разом Греко виступала з найкращими співаками: від Жака Бреля до Жоржа Брассенса. Її виконання пісні Sous le ciel de Paris ("Під небом Парижа") стало класикою.
Її сценічна кар’єра тривала понад 70 років. У 2015 році співачка у віці 88 років провела прощальне турне, виступивши на сценах Франції та за кордоном.
Знаменита пісня Sous le ciel de Paris у виконанні Жюлетт Греко: дивіться відео