Письменницю українського походження Аделіну Шелдон знайшли мертвою у квартирі в Москві
У власній квартирі в Москві 24 лютого знайшли мертвою 20-річну письменницю українського походження Аделіну Шелдон. Ймовірно, вона померла через сухе голодування.
Джерело:Meduza
Дівчину виявили мертвою у квартирі, яку вона орендувала, на південному заході Москви.
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Що відомо про смерть Шелдон
Тіло 20-річної письменниці знайшов власник квартири. За його словами, він кілька днів намагався зв'язатися з дівчиною, однак вона не брала трубку і не відповідала на повідомлення.
Тоді чоловік приїхав до квартири й відчинив двері з допомогою слюсаря. Там він виявив тіло Шелдон, яка померла за кілька днів до цього.
На місце приїхали й поліцейські, слідів насильницької смерті вони не виявили.
У квартирі письменниці майже не було їжі. Протягом останнього року в щоденнику дівчина писала про те, що дотримується сухого голодування. Тому версію смерті від голоду теж розглядають.
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Хто така Аделіна Шелдон
- Вона родом з Одеси.
- Почала писати в 12 років, а у 15 стала студенткою Единбурзького університету за спеціальністю "Бізнес і економіка".
- Є авторкою книги "Вінценосні" про французьку королівську сім'ю.
- Дівчина захоплювалася кінним спортом, тенісом, танцями.
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