Помер Василь Лановий – російський актор українського походження

У віці 87 років помер Василь Лановий – народний артист СРСР українського походження. Актор хворів на COVID-19 ще з 2 січня, згодом Ланового було вирішено перевести до реанімації через ускладнення від вірусу.

Джерело: ТАСС

Про смерть Ланового повідомила його дружина Ірина Купченко. Незадовго до цього він потрапив до реанімації та пережив клінічну смерть.

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У актора було уражено 60% легень, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Василь Лановий – родом з села Стримба Одеської області.

Василь Лановий відомий багатьом завдяки грі у стрічках "Офіцери" і "17 миттєвостей весни". Також йому принесли популярність такі картини, як "Червоні вітрила" та "Війна і мир",

Позиція Ланового щодо України

Він був одним з акторів, які у 2014 році звернулися до президента-втікача Віктора Януковича із закликом застосувати силу проти учасників Євромайдану.

Також Василь Лановий підписав звернення діячів культури, які підтримали дії президента Росії в Україні.

У 2017 рокці він потрапив на сайт "Миротворець" за "замах на суверенітет і територіальну цілісність України, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах та участь в спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками".