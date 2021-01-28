В возрасте 87 лет умер Василий Лановой – народный артист СССР украинского происхождения. Актер болел COVID-19 еще со 2 января, со временем Ланового было решено перевести в реанимацию из-за осложнений от вируса.

Источник: ТАСС

О смерти Ланового сообщила его жена Ирина Купченко. Незадолго до этого он попал в реанимацию и пережил клиническую смерть.

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У актера было поражено 60% легких, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Василий Лановой – родом из села Стрымба Одесской области.

Василий Лановой известен многим благодаря игре в фильмах "Офицеры" и "17 мгновений весны". Также ему принесли известность такие картины, как "Алые паруса" и "Война и мир",

Обратите внимание! В 2017 рокци он попал на сайт "Миротворец" за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

Позиция Ланового по Украине