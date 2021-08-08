Творчість Ройтбурда була прикладом Південноукраїнської художньої школи та постмодернізмом. Його роботи – незвичні та неодинарні.

До теми У пам'ять про Ройтбурда: Мінкульт обіцяє втілити в життя мрію митця

Митець залишив слід у світі культури завдяки яскравим картинам, де не соромився зображувати те, що вважав за потрібне. Ройбруд викликав у людей почуття любові та водночас ненависті. Неодноразово його називали "порнографом, який малює картини лайном".

Олександр Анатолійович не соромився висловлювати власну думку, був скандалістом, провокатором. Все це можна розгледіти й у його роботах, які називали "фекально-генітальним живописом".

Полотна Олександра Ройтбурда



Олександр Ройбурд – "Ленін" / Фото "РБК-Україна"



Олександр Ройбурд – "Мао Дзедун" / Фото "РБК-Україна"



Олександр Ройбурд – "Передчуття гібридної війни" / Фото "РБК-Україна"



Олександр Ройбурд – "Передчуття гібридної війни" / Фото "РБК-Україна"