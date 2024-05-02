Уже не за горами: коли відзначають Поливаний понеділок-2024

Обливаний понеділок – це другий день Великодніх свят. Колись люди вірили, що саме в цей день вода має особливу цілющу силу, тому, щоб очистити душі інших, існує традиція обливати їх водою.

Зауважимо, що Обливаний понеділок в Україні також відомий як Поливаний понеділок, Великодній понеділок і Світлий понеділок. Цього року він припадає на 6 травня.

Не пропустіть Чистий четвер 2024 року: що заборонено робити у цей день

Що відомо про Поливаний понеділок

Історія цього свята сягає ще часів Київської Русі. Його назва походить від ритуалу обливання водою себе та інших людей.

Підкреслимо, що історично, Поливаний понеділок мав важливе значення, оскільки раніше вважалося, що вода після Великодня, має цілющі властивості. У давнину вірили, що це дійство приносить щастя, очищає душу та тіло від гріхів.

За традиційним звичаєм, раніше у цей день юнаки ходили по домівках незаміжніх дорослих дівчат і обливали їх водою в обмін на писанки. Водночас цікаво, що на Сколівщині дівчата дарували хлопцям крашанки, щоб уникнути обливання.

Своєю чергою на Гуцульщині дівчата ховали великодні яйця за спину, а хлопці намагалися їх відібрати. Успішно діставши яйце, парубки обливали дівчат водою.

До того ж відомо, що у Світлий понеділок є ще одна прекрасна традиція – навідуватись до родичів і друзів та ділитися з ними смачними пасхальними смаколиками.

Цікаво, що інші європейські країни, такі як Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина, також мають схожі звичаї.