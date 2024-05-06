Підніміть настрій рідним: святкові картинки-привітання з Поливаним понеділком

6 травня 2024, 05:30
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У Поливаний понеділок існує давня традиція обливати інших людей водою. Цього року це свято відзначають 6 травня.

Для тих, хто не може святкувати з близькими, бо вони не поряд, рекомендуємо надсилати привітання онлайн. Lifestyle24 підготував добірку святкових картинок, які гарантовано порадують ваших рідних.

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Картинки-привітання з Поливаним понеділком


Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото Lifestyle24


Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото з Pinterest


Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото Lifestyle24


Картинка-привітання з Обливаним понеділком / Фото з Pinterest


Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото з Pinterest


Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото Lifestyle24


Картинка-привітання з Обливаним понеділком / Фото з Pinterest


Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото Lifestyle24


Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото Lifestyle24 

Автор: Софія Хомишин