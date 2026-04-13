Про це детальніше – ексклюзивно в інтерв'ю для 24 Каналу розповів священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк.

Чи має Поливаний понеділок церковне коріння?

Священник УГКЦ Михайло Квасюк зазначив, що звичаї Обливаного понеділка є винятково народними й не мають жодного стосунку до церковних канонів чи церковного уставу. Так, вода є важливим символом у християнстві, але головне свято, пов'язане з її освяченням, – це Водохреще.

Водночас Великдень має свої чіткі традиції, які відрізняються від звичаїв Поливаного понеділка. Зокрема, у неділю священники освячують святкові кошики, паски та окроплюють вірян свяченою водою під час урочистої служби. Саме цей ритуал є частиною релігійного святкування.

Тому будь-які обливання, що відбуваються наступного дня, у понеділок, не мають релігійного фундаменту. Це суто народний звичай, який зберігся як елемент весняних розваг та спілкування громади. Однак Церква не встановлювала для цього дня жодних обов'язкових обрядів.

Поливаний понеділок – традиції

Що означає Поливаний понеділок?