Коли краще поливати кімнатні рослини: зранку чи ввечері

Розвиток кімнатних рослин залежить багато у чому від правильного поливу. Квітникарі часто задумуються, коли краще робити це.

Фахівці радять поливати кімнатні квіти саме вранці, а не ввечері. Адже треба, щоб рослини встигнули поглинути воду до початку ночі. Тоді як вечірній полив негативно позначається на здоров'ї рослин. Що ще тут треба знати – підкаже 24 Канал.

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Який найкращий час для поливу рослин

Від того, коли сами полиєте рослини залежить, наскільки ефективно вони зможуть поглинути воду. Експерти переконані, що вдень вазони перебувають в активності. Листки вбирають сонячні промені, вуглекислий газ та корисні речовини. Цілком природно, що випаровується значна частина вологи.

Тоді як в нічний час речовини переробляються, закладаються бруньки. Багато що залежить ще від самої рослини. Зокрема, циперусу не страшна велика кількість води, бо йому це подобається. А от кактусам та іншим сукулентам – рослинам, які запасають воду в собі, зайва вологість ні до чого.

Чому не варто поливати рослини ввечері

Також у нічний час кімнатні рослини не мають світла , а це дуже потрібно для фотосинтезу та вбирання води. Тому ввечері вазони не зможуть використовувати цю воду для своїх потреб. Буде надмірна вологість землі, й рослини можуть гнити.

, а це дуже потрібно для фотосинтезу та вбирання води. Тому ввечері вазони не зможуть використовувати цю воду для своїх потреб. Буде надмірна вологість землі, й рослини можуть гнити. Ввечері повітря є зазвичай більш вологим, ніж вранці. Це ідеальне середовище для розвитку хвороб і поширення шкідників на рослинах. Йдеться про комарів і павуків, які люблять вологе середовище. Відповідно, кількість шкідників може бути більшою.

А от вечірній полив можна виконувати влітку, коли спекотно. Тоді рослини швидко поглинуть воду й волога не буде затримуватися й спричиняти гниль.