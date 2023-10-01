Яких традицій та заборон варто дотримуватися у свято Покрови

1 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці. Віряни вшановують диво, яке здійснила Матір Божа в цей день, врятувавши людей.

Багато століть тому Діва Марія покрила своїм омофором (священним вбранням) людей, які переховувалися в церкві від воєнних дій. Цим самим вона вберегла їхні життя, а вороги відступили від міста. З цього часу й відзначають Покрови Богородиці. А які традиції й заборони має цей день – знає 24 Канал.

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Традиції Покрови Пресвятої Богородиці

Головною традицією на Покрови є похід до церкви. Віряни моляться до Богородиці за заступництво та ставлять свічки. А незаміжні дівчата, які мріють про шлюб, просять Діву Марії про допомогу в пошуку нареченого.

Ще перед самим святом було заведено викидати усе старе й непотрібне. Такі речі спалювали у вогні. Люди вірили, що позбавившись від непотребу, зможуть легше пережити зиму.

До цього свята наші предки вже завершували збір урожаю, припиняли працювати в саду і городі. Натомість відбувалися гуляння.



Весілля в Україні / Фото "Етнохата"

На Покрови часто влаштовували весілля. Адже у народі святий омофор Діви Марії нагадував фату, яку одягали на голову нареченої. Люди казали: "Свята мати, Покровонько, накрий мою голівоньку, хоч ганчіркою, аби не зосталася дівкою" або ж "Прийде Покрова, дівці голову покриє".

Пращури в цей день уважно стежили за природою, намагаючись зрозуміти, якою буде погода. Вважалось, якщо вітер дує з півночі – варто чекати холодів з рясним снігом.

Господині готували млинці на Покрови та частували ними рідних. Також обов'язково ділились їжею з нужденними.



Млинці / Фото "Ясен Світ"

У це свято наші предки починали топити піч. Переважно використовували дрова на основі яблуні. Вважалось, що саме піч, розпалена з цього дерева, буде добре гріти всю зиму.

Заборони у Покрови Пресвятої Богородиці

На Покрови діють певні обмеження. Наприклад, не можна займатися будь-якою важкою роботою. Як на городі чи в саду, так і в дома.

Забороняється шити, вишивати, різати, а також – прасування, прання, миття.

Забудьте про будівництво чи ремонти в цей день.

Не давайте й самі не позичайте гроші в борг на Покрови. Це не до добра.

в борг на Покрови. Це не до добра. Хоча посту в цей день немає, краще стримано ставитися до їжі та алкоголю.

Намагайтесь не говорити про когось погане чи щось наговорювати. Воно все повернеться бумерангом.

Подейкували, що в цей день не можна відмовляти сватам. Вважалось, якщо дівчина три рази скаже сватам "ні", то не вийде заміж щонайменше 3 роки.