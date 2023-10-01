Яких традицій та заборон варто дотримуватися у свято Покрови
1 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці. Віряни вшановують диво, яке здійснила Матір Божа в цей день, врятувавши людей.
Багато століть тому Діва Марія покрила своїм омофором (священним вбранням) людей, які переховувалися в церкві від воєнних дій. Цим самим вона вберегла їхні життя, а вороги відступили від міста. З цього часу й відзначають Покрови Богородиці. А які традиції й заборони має цей день – знає 24 Канал.
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Традиції Покрови Пресвятої Богородиці
Головною традицією на Покрови є похід до церкви. Віряни моляться до Богородиці за заступництво та ставлять свічки. А незаміжні дівчата, які мріють про шлюб, просять Діву Марії про допомогу в пошуку нареченого.
- Ще перед самим святом було заведено викидати усе старе й непотрібне. Такі речі спалювали у вогні. Люди вірили, що позбавившись від непотребу, зможуть легше пережити зиму.
До цього свята наші предки вже завершували збір урожаю, припиняли працювати в саду і городі. Натомість відбувалися гуляння.
Весілля в Україні / Фото "Етнохата"
- На Покрови часто влаштовували весілля. Адже у народі святий омофор Діви Марії нагадував фату, яку одягали на голову нареченої. Люди казали: "Свята мати, Покровонько, накрий мою голівоньку, хоч ганчіркою, аби не зосталася дівкою" або ж "Прийде Покрова, дівці голову покриє".
Пращури в цей день уважно стежили за природою, намагаючись зрозуміти, якою буде погода. Вважалось, якщо вітер дує з півночі – варто чекати холодів з рясним снігом.
- Господині готували млинці на Покрови та частували ними рідних. Також обов'язково ділились їжею з нужденними.
У це свято наші предки починали топити піч. Переважно використовували дрова на основі яблуні. Вважалось, що саме піч, розпалена з цього дерева, буде добре гріти всю зиму.
Заборони у Покрови Пресвятої Богородиці
На Покрови діють певні обмеження. Наприклад, не можна займатися будь-якою важкою роботою. Як на городі чи в саду, так і в дома.
- Забороняється шити, вишивати, різати, а також – прасування, прання, миття.
- Забудьте про будівництво чи ремонти в цей день.
- Не давайте й самі не позичайте гроші в борг на Покрови. Це не до добра.
- Хоча посту в цей день немає, краще стримано ставитися до їжі та алкоголю.
- Намагайтесь не говорити про когось погане чи щось наговорювати. Воно все повернеться бумерангом.
Подейкували, що в цей день не можна відмовляти сватам. Вважалось, якщо дівчина три рази скаже сватам "ні", то не вийде заміж щонайменше 3 роки.