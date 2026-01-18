14 жовтня чи ні: коли будемо святкувати Покров Пресвятої Богородиці у 2026 році

Покров Пресвятої Богородиці – одне з найбільш величних і зворушливих свят у християнській традиції. Воно уособлює безмежну материнську любов і небесне заступництво, нагадуючи вірянам про невидимий щит, що оберігає людство від бід і життєвих негараздів.

Для українського народу це свято стало втіленням духовної підтримки, єднання та віри в те, що щира молитва здатна творити дива. Коли українці будуть святкувати Покров Пресвятої Богородиці 2026 – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Коли буде свято Покрови Пресвятої Богородиці у 2026 році?

У 2026 році українці відзначатимуть Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня. Це пов'язано з переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, який відбувся ще у 2023 році.

Зміна календарного стилю змістила святкування нерухомих свят на 13 днів назад. Тому звична раніше дата 14 жовтня більше не актуальна для вірян. Відтоді саме 1 жовтня християни вшановують це велике релігійне свято.

Покров Пресвятої Богородиці 2026: яка історія свята?

Історія цього величного свята сягає глибини Х століття і переносить нас до Константинополя. За давніми переказами, саме у Влахернському храмі, коли місто перебувало в облозі ворогів, віряни стали свідками справжнього дива. Під час щирої молитви їм явилася Діва Марія в оточенні ангелів та святих.

На знак свого небесного захисту Богородиця зняла з голови омофор і розпростерла його над людьми. Цей жест став символом невидимого, але могутнього щита, який оберігає від будь-якого лиха.

З плином часу це свято набуло особливого значення на українських землях. Для наших пращурів-козаків Покрова стала справжнім уособленням заступництва. Запорожці вважали Богородицю своєю покровителькою, тому зводили на Її честь храми й ніколи не вирушали у військові походи без ікони Діви Марії.

Які традиції свята Покрови Богородиці?