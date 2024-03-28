Ваші предки були дяками та паламарями: перелік прізвищ, які пов'язані з церковним життям

Чимало українських прізвищ пов'язані з церквою. Вони, зокрема, утворилися від назв посад. Наприклад, йдеться про такі: Владика, Владичка, Владичак та Владичин.

Більше про родові імена, які походять від церковного життя, читайте у матеріалі. Можливо, саме у цьому списку знайдете своє.

Вау В Україні їх є чимало: добірка прізвищ, які мають польське походження

Добірка прізвищ, які походять від церковних посад

Чимало українських прізвищ утворилися від посади попа. Одне з них – Поп, наприклад, є у Закарпатській області. У список також потрапили: Попик, Попко, Попенко, Попченко, Попович, Поп'юк, Попенюк, Попов, Попів, Попівчак, Поповичик, Поповський, Попадин, Попадинець, Попадич, Попадюк.

Від диякона походить прізвище Дякон, а від дяка – Дяк, Дячок, Дячик, Дяченко, Дякович, Дяків, Дячук, Дячишин. До речі, одне з родових імен виникло через поєднання двох слів: дяк та піп. Звучить воно так: Попдякуник. Однак є думка, що це прізвисько. Так, зокрема, могли називати священнослужителя, якого не поважали парафіяни.

Прізвища, які пов'язані з церковними посадами / Фото Canva