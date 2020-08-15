Перша столиця України, яка поєднала в собі старовинну архітектуру та новобудови – це Харків. Але подорожуючи, варто побачити не лише місто, а й область. Саме там на мандрівників чекає велика кількість дивовижних місць!

Харківщина – найстаріша і найбільша область Східної України, що вабить туристів своєю сучасністю і водночас неймовірною красою природи. Кожен мандрівник знайде тут для себе щось особливе і неповторне. Найдивовижніші місця Харківської області у підбірці 24 каналу.

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Харківщина – це географічний центр Слобожанщини. Тут поєднані міста-велетні та затишні села. Харківська область вважається домівкою багатьох геніальних людей, серед яких філософ Григорій Сковорода, письменник Григорій Квітка-Основ’яненко, науковець Ілля Мечников, дизайнер Андре Тан, спортсменка Яна Клочкова та багато інших особистостей, які прославили Україну на весь світ.



Харківська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Харків

У радянські часи Харків був столицею країни, але згодом столиця перенеслась до Києва. Наразі Харків вважають столицею студентів і науки, містом, де безліч зелених парків, незвичайних пам’ятників, музеїв і височенних хмарочосів.

Харків поєднав у собі столітню архітектуру та сучасні новобудови. Також Харків є одним з найбільших міст України.

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Площа Свободи

Центральна Площа Свобода – візитна картка Харкова, яка вражає своїми гігантськими розмірами. ЇЇ довжина приблизно 750 метрів, а площа – 12 гектарів. Площа вважається однією з найбільших в усьому світі. Саме тут розташовані всі найважливіші адміністративні установи міста.



Площа Свободи у Харкові з висоти / Фото: pinterest

Держпром – 13-поверховий хмарочос

Харків’яни поговорюють, що хто не бачив Держпром, той не був у Харкові. Адже будівля державної промисловості занесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є символом конструктивізму. Ця будівля є першим в Україні 13-поверховим хмарочосом. Його висота 63 метри. А якщо враховувати висоту шпиля-телевежі – 108 метрів.



Будівля Держпрому у Харкові / Фото: sites.google.com

Канатна дорога

У Харкові є "місцевий Діснейленд" – Центральний парк культури та відпочинку імені Горького. Він має безліч атракціонів. У самому серці – Колесо огляду, яке є найвищим в Україні, його висота 55 метрів. Але через карантинні заходи парк та атракціони не працюють.

Натомість, на території парку функціонує підвісна канатна дорога протяжністю 1387 метрів. Вона з'єднує центральну вулицю Сумську з мікрорайоном Павлове Поле. Під час поїздки пасажир піднімається на висоту від 8 до 26 метрів. З кабінок відкривається неймовірний вид на центр Харкова, Парк розваг, Саржин Яр, лісопарк. Вартість поїздки, як зазначено на сайті, всього 30 гривень.



Канатна дорога у Харкові / Фото: vecherniy.kharkov.ua

Пікантний музей

У Харкові можна відвідати дуже цікавий музей, вхід до якого дозволен лише з 18 років – це музей сексу. Єдиний такий науково-просвітницький центр не тільки в Україні, а й у Східній Європів! Музей був створений співробітниками кафедри сексології та медичної психології Харківської медакадемії.



Музей сексу / Фото: firtka.if.ua

У музеї організовані кілька видів екскурсій на різні тематики. Всього 12 виставкових залів, де представлені безліч експонавтів. Вони покажуть і розкажуть про особливості сексуальних культур світу: Африки, Японії, Америки, Європи, Індії та Китаю.

Крім того, для підлітків у музеї організований спеціальний зал, який служить цілям статевого виховання.

Кицівська пустеля

Неподалік від села Кицівка на Харківщині розташувалась унікальна природна зона – Харківська пустеля. Інакше її називають Кицівська пустеля. Це піщана горбиста місцевість, яка розкинулась серед соснових лісів і річки Сіверський Донець.

У минулому тут був танковий полігон, де проводилися військові навчання.



Кицівська пустеля / Фото: yesyes.ua

У пустелі живуть рідкісні види комах, а пагорби пісків проросли мохами, лишайниками, чагарниками та травою. Територія, де розташувалась унікальна природа займає майже 2 кілометри.

Крейдяні гори

За часів палеогенового моря утворилися крейдяні схили, які розташувались на Харківщині. Вони відносяться до Національного природного парку "Дворічанський", який розкинувся за 135 кілометрів від Харкова на північному сході області.

А самі крейдяні гори тягнуться на кілька десятків кілометрів уздовж річки Оскіл. Вважається, що найгарніша частина розкинулась між селами Кам’янка та Новомлинськ Дворічанського району.



Крейдяні гори / Фото: ua.igotoworld.com

Палац Кеніга

Казковий палац розташований у селищі міського типу Шарівка Богодухівського району Харківської області. На березі річки Мерчик височіє один з найкрасивіших палаців Слобожанщини – Палац Кеніга. Крім будівлі тут є ще й парковий комплекс.



Палац Кеніга / Фото: nv.ua

Місцеві називають його дуже часто Шарівський замок, "Цукровий замок", "Шарівська перлина".

У 1836 році садибу почав будувати поміщик Павло Ольховський. Потім маєток перейшов братам Гебеншетрейнам, які взялись за оздоблення парку. Вони висадили екзотичні рослини, збудували на цій території ще храм та школу. А вже наприкінці ХІХ століття палац придбав цукровий магнат Леопольд Кеніг.

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Кеніг перебудував палац в неготичному та ренесансному стилях, а парадний вхід прикрасив витонченими восьмигранними вежами зі шпилями.

Шарівський парк реконструював відомий садівник і ландшафтний архітектор Георг Куфальдт, забудувавши його терасами, фонтанами, сходами, місточками, басейном. Головним елементом парку стала широка липова алея.

З 1925 до 2008 року в садибі розміщувався туберкульозний санаторій, відвідування було заборонено. В останні роки проведено окремі реставраційні та консерваційні роботи.

Гора Крем'янець (Кременець)

Одне з найдивовижніших місць Харківської області – гора Кременець, що приваблює тисячі туристів з усієї України і не тільки. Вона є найвищою точкою області і розташована на висоті 218 метрів над рівнем моря в місті Ізюм на правому березі Сіверського Дінця.



Кам'яні статуї на горі Крем'янець / Фото:

Гора є геологічним пам'ятником природи, а з її вершини можна милуватися чудовою панорамою Ізюма, річкою і хвойними лісами Слобожанщини.

На схилі встановлені зібрані в околицях кам'яні статуї – половецькі баби. Згідно з давньою легендою, племена, які жили в степу, поклонялися богу-сонцю, але прогнівили його і були перетворені в камінь.

Солоне озеро

У селі Антонівка Кегичівського району є унікальне озеро, про яке мало хто знає. Воно солене!

Історія його походження пов'язана з пошуками нових родовищ природного газу й нафти. У селі поставили вишку і пробурили свердловину, на шляху якої перебувала соляна лінза. У результаті утворився фонтан газу через аномально високий тиск – 300 атмосфер. Фахівцям вдалося "заглушити" газовий фонтан і запобігти забрудненню атмосфери.



Солоне озеро на Харківщині / Фото: ukr-prokat.com

Проте через якийсь час природний газ знову пробився назовні, що в підсумку призвело до затоплення бурової вишки і утворення 60-метрового кратера. А через те, що вода проходила через поклади солі, штучна водойма вийшла також солоною.

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Глибина озера – майже 10 метрів. За словами місцевих жителів, вода через солі дуже добре загоює рани, а поблизу відчувається справжнє морське повітря.

"Фельдман-Екопарк"

Під Харковом у селі Лісне є чудове місце для сімейного відпочинку – "Фельдман-Екопарк". Це регіональний ландшафтний парк, який є масштабним благодійним проєктом МБФ "Фонду Олександра Фельдмана".

У цьому екопарку є зоопарк, де проживає приблизно 2 тисяч тварин. Серед них є тигри, вовки, мавпи, кенгуру, єноти, змії та інші.



Територія "Фельдман-Екопарку" / Фото: skyscrapercity.com

На його території розміщені різноманітні майданчики, атракціони, проводяться спортивно-розважальні свята, пізнавальні екскурсії.

Також на території мультикомплексу функціонує Центр психосоціальної реабілітації, де використовують передові методики екотерапії: анімалотерапії, арт-терапії, ландшафт-терапії.