Як упакувати подарунок на День Святого Миколая: 5 простих ідей з тіктоку

Вдалий подарунок приносить радість будь-якій людині. Але тут важливо не лише вгадати із сюрпризом, а й красиво упакувати річ, щоб вона мала привабливий вигляд.

Пакування повинно викликати у людини позитивні емоції, щоб їй хотілося швидше подивитися, що ж всередині. 24 Канал зібрав кілька найкращих ідей, у що загорнути подарунок.

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Упакування подарунку на Миколая: цікаві способи

Крафтовий папір можна купити у будь-якому будівельному магазині. І він недорого коштує. Ним можна обгорнути практично будь-яку річ. Хорошою ідеєю буде перев'язати папір стрічкою. Також зверху можна додати красиві наліпки або тканинні елементи.

Подарунковий папір – досить простий та бюджетний варіант. Він підійде для подарунку будь-якої форми. Дизайн паперу вже залежить від вашого смаку та тематики свята. Якщо на Миколая –тоді підійдуть новорічні та різдвяні мотиви.

Сюрприз також можна покласти у готову подарункову коробку. Однак, це може дорожче вм обійтися. Дешевше знайти непотрібну картонну коробку вдома й самостійно її оздобити. Можна поклеїти зверху подарунковий чи просто кольоровий папір по формі коробки та зафіксувати скотчем. Зверху пов'яжіть красиву стрічку.

Доречно буде запакувати дарунок у тканинні мішечки. Це ще й нешкідливо для природи. Мішечок можна задекорувати красивою стрічкою, ялиновими гілками, ґудзиками, кольоровим бісером та іншими прикрасами.



Мішечок з тканини / Фото Pinterest

Дуже естетично та мило покласти подарунок у кольорову шкарпетку, які можна придбати у тематичних магазинах. Це вже давно поширений варіант у багатьох країнах світу. Чи не кожен бачив хоча б раз таку шкарпетку у різдвяних фільмах. Можна спробувати зшити таки виріб самостійно. Для цього треба взяти фетр, вирізати з нього 2 однакові частини та зшити. Також можна оздобити шкарпетку на ваш смак.

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