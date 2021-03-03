Що подарувати жінці на 8 березня: оригінальні подарунки, які викличуть море приємних емоцій

Початок весни тішить не лише теплом й сонцем, а й святом, яке відзначають уже не перший десяток років – це свято 8 березня. У Міжнародний жіночий день хочеться подарувати коханій жінці, мамі, сестрі чи колезі красивий подарунок, який вона точно запам'ятає і залишиться щасливою. Які є ідеї для подарунку жінці на 8 березня – читайте далі.

Свято 8 березня – чудова нагода, аби подарувати жінці щось, від чого вона буде у захваті. Однак, деколи це "щось" робить велику проблему й викликає паніку, коли наближається Міжнародний жіночий день. Якщо ви не знаєте, який подарунок зробити чи сумніваєтесь, що обрати, аби дівчина, дружина чи мама "світились від щастя", редакція Lifestyle 24 зібрала для вас оригінальний й універсальний список подарунків на 8 березня, які точно припадуть до душі вашій дорогій людині.

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Найоригінальніші ідеї для подарунку на 8 березня

Похід до театру

Найкращий подарунок – це враження й емоції. Відвідування театру не лише зробить ваш вечір особливим й відрізнить його від всіх інших, а й надасть духовного насичення. Оберіть цікаву виставу, забронюйте місця у найкращій ложі й насолоджуйтесь спільним дозвіллям.



Що подарувати на 8 березня / Unsplash

Якщо ваша мама чи дівчина не дуже люблять театр – це також не проблема. Довідайтесь чи часом не проводять концертів їх улюблених гуртів, купуйте квитки і дивуйте!

Фотоколаж

Багато наших найсвітліших та найрадісніших моментів зберігаються на світлинах. Тож, надзвичайно щемливим буде зібрати всі дорогі вам фото в один колаж.



Подарунок на 8 березня своїми руками / Unsplash

Для такого колажу ви можете самотужки виготовити handmade рамку, варіантів якої є безліч. Ви можете взяти основи звичайних рамок, склеїти їх докупи й оформити, як вам забажається. Такі подарунки цінуються удвічі більше, адже ви зробили їх самі і вклали частинку свого серця.

Прикраси та біжутерія

Прикраси завжди будуть вдалим варіантом для подарунку жінці. Стильне колечко, елегантне кольє чи витончені сережки мало кого залишать байдужим. Зверніть увагу на те, які саме прикраси носить жінка. Якщо вона любить срібло – то варто зробити акцент саме на цьому металі. Якщо ж золото – обирайте щось із золотих прикрас.



Ідеї подарунку на 8 березня / Unsplash

Милим й уважним подарунком для мами на 8 березня може стати красива підвіска з гравіюванням. Ви можете написати на ній ті теплі слова, які б хотіли, щоб мама чула щодня. Такий подарунок надовго запам'ятається і змусить матусю пишатись тим, що вона виховала таку дитину. Такий самий подарунок буде вельми доречним і для бабусі.

Візит у спа-салон

Дозвольте вашій дорогій жінці розслабитись. Вона багато працює, при цьому слідкує за домашніми справами, тож чи не найкращим подарунком буде можливість поніжитись у теплій ванній чи відчути всі приємнощі спа-процедур.



Подарунок на 8 березня / Unsplash

Після масажу, масок і манікюру, ваша дружина чи мама матимуть відпочилий вигляд і піднесений настрій. Хіба воно того не варте?

Квіти

Провісники весни – квіти, не заслуговують, аби їх називали "банальним" подарунком. Скільки радощів може викликати красивий букет тюльпанів або ж стильна композиція інших пахучих квітів!



Що подарувати дівчині на 8 березня / Unsplash

Квіти можна подарувати і бабусі, і мамі, і дівчині чи подрузі – головне бути уважним й взнати, які саме до вподоби кожній з них. Також, цікавим варіантом подарунку може стати вазон, наприклад фіалки або ж цикламен. На свій смак ви можете обрати будь-який. Такий дарунок матиме символічне значення, адже жінка, якій ви його подаруєте буде вирощувати ці квіти й пам'ятати, що також вона доглядає вашу любов та дружбу.

Домашній улюбленець

Домашня тваринка – це надзвичайно велика відповідальність, однак, якщо ваша дорога жінка багато згадує, що готова і хотіла б завести улюбленця, то чому ж не зробити їй такий приємний сюрприз.



Що подарувати на 8 березня жінці / Unsplash

Будьте уважним із вибором тваринки й перед купівлею, довідайтесь, яку породу би хотіла ваша мама, сестра, дівчина чи дружина.