Сьогодні – початок Хануки у євреїв: що не можна робити в цей період

Сьогодні, 7 грудня, початок Хануки у євреїв. Це важливе релігійне свято для народу. Тому в цей період вони дотримуються всіх традицій.

Ханука триває 8 днів, тобто у 2023 році вона закінчиться 15 грудня. У цей період євреї згадують свою культуру, шанують заповіді мудреців та читають Тору. За легендами, під час Хануки відбуваються різні чудеса.

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Що не можна робити у період Хануки

Під час того, як запалюються свічки на ханукії, жінкам не можна прати, прасувати та прибирати, а чоловікам варто відмовитися від ремонту різних речей.

У цей період не постяться та не дотримуються дієт. Євреї готують багато смачних страв та дозволяють собі повеселитися.

Заборонено сумувати та плакати за померлими.

Обов'язково потрібно дотримуватися традиції запалювання свічок у ханукії.

Цей час варто присвятити благодійності. Наприклад, збирати кошти або допомагати малозабезпеченим сім'ям.

Початок Хануки у євреїв / Фото Canva

Як святкують Хануку

Євреї святкують Хануку вісім днів. Кожен день вони запалюють свічки. Наприклад, в перший день – одну, а на восьмий – вісім. Свічки потрібно запалювати в тиші, а горіти вони мають щонайменше пів години. Свічник, який називається ханукія, ставлять на підвіконня. За традицією, світло повинне відштовхувати все погане.

Під час Хануки вся сім'я збирається за великим святковим столом. Готують сирні та молочні страви, деруни, картопляні оладки й пампушки, які називаються суфганійот. Вони можуть бути з різною начинкою: шоколадні, ванільні, полуничні.

В цей період євреї веселяться та співають пісні. Дорослі дарують дітям шоколадні гроші. Раніше хлопчикам та дівчаткам давали справжні гроші, які вони віддавали на благодійність.