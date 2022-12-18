Початок Хануки: особливості відзначення єврейського свята та що заборонено робити у цей період

18 грудня разом із заходом сонця увечері розпочнеться єврейське свято – Ханука. Воно триває 8 днів й означає перемогу добра над злом. Про традиції та заборони цього свята – читайте далі у матеріалі.

Головна традиція іудейського торжества – це запалення свічок в особливому свічнику. Хоча свято часто називають "Святом вогнів" (свічок) оскільки головним символом світильник ханукія з вісьма свічками. Однак саме слово "Ханука" походить від дієслова на івриті, яке означає "присвячувати" або "відданість", пише 24 канал.

Читайте далі Ханука 2022: дата святкування, історія та цікаві традиції іудейського "Свята свічок"

Історія свята Ханука

Свято знаменує диво, яке трапилося в Єрусалимському храмі під час повстання євреїв проти греків в період правління Антіоха IV.

У 175 році до нашої ери до влади в Єрусалимі прийшов цар Антіох Єпіфан. Він заборонив населенню вивчати Тору та жити згідно з єврейськими законами. Врешті загарбники вдерлися до Храму, спаплюжили його та принесли на жертовник свиню, зарізали її й внесли кров свині у святая святих Храму.

Юдеї не стерпіли такої наруги й розпочали повстання, яку очолила сім’я Маккавеїв. Попри малу кількість воїнів та відсутність хорошої зброї, за три роки євреям вдалося витіснити армію Антіоха за межі міста.

Після перемоги євреї насамперед піднялися на Храмову гору, щоб очистити Єрусалимський храм й привести його до ладу. Для цього потрібна була ритуальна олія, якої залишилося лише на один день. Однак, Бог зробив диво – олії вистачило на 8 днів горіння. Саме стільки часу треба було для виготовлення нової олії.

В пам'ять про цю подію євреї запалюють вісім свічок і дякують Богу за чудо.

Ханука 2022 – історія та традиції свята, що не можна робити / Фото Unsplash

Традиції відзначення Хануки

Символом свята є свічник ханукія із вісьмома свічками. Кожного дня під час святкування запалюють свічки, робити це потрібно в певному порядку. Першого дня запалюють одну свічку, починаючи з дальньої від дверей, другого – дві свічки, третього — три й так далі. В останній день горять уже всі вісім свічок. Світло цих свічок не можна використовувати в побутових цілях. У синагогах протягом восьми днів читають молитву подяки "Галель".

Ханукію заведено ставити на підвіконня, вважається, що таким чином її світло розсіює зло. Людям, які є нужденними, допомагають грошима, щоб вони теж могли купити свічник. Адже запалювати ханукію потрібно всім євреям, незалежно від матеріально становища.

Також на Хануку накривають пишний стіл. На нього подають страви із сиру та молока. Традиційно господині готують різні смаколики, а головною стравою свята є смажені пончики, яких готуються на великій кількості олії.

У свято в єврейських дітей завжди припадають канікули, тож їм заведено давати кишенькові гроші й дарувати іграшки. Також уся сім'я грає в ханукальну дзиґу, на кожній з чотирьох граней якої написана перша буква слів фрази "Диво велике було тут".

Що не можна робити у свято Ханука / Фото Unsplash

Свято Ханука – що не можна робити