Білимо дерева навесні: коли і як це правильно робити

Часто люди помиляються, коли кажуть, що дерева білять для краси. Обрізання, обприскування, підживлення, полив і побілка – це захисні роботи для дерев, які обов'язково потрібно робити навесні. Досвідчені господарі садів не уявляють здорового життя дерева без весняної побілки.

Побілка – один з найпростіших, швидких і водночас найдешевших способів захисту садів. Вапняний розчин найкраще попереджає надмір весняної спеки та сонячних променів, а також допомагає знищити значну частину шкідників і хвороб, пише 24 Канал.

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Коли найкраще білити дерева

Найкраще провести побілку вкінці лютого або на початку березня, але якщо ви пропустили, то не пізно зробити це в першій половині квітня. Варто встигнути до того як з'явилися листя і вийшли шкідники, що перезимували.

Наприкінці зими непобілені стовбури можуть нагріватись пекучими променями сонця до 10 градусів, а це може призвести до сокоруху. Водночас вночі температура повітря може опускатися до -10 градусів, тому сік може замерзнути. Це може спричинити розрив тканин рослини й формування великих тріщин в корі.

Підготовка стовбурів до побілки

Очистіть стовбури від старої кори, моху і лишайників. Для цього використовуйте дерев'яний або пластмасовий (тільки не металевий) скребок. Якщо кора щільно прилягає до стовбура, добре видно глибокі тріщини, їх потрібно зачистити паличкою із заокругленим кінцем, покритою садовим лаком або клейстером.

Після очищення стовбури варто продезінфікувати. Найкраще зробити це розчином для мідних або залізних галунів. Готують 3 –5% розчин з розрахунку 300 – 500 грам препарату на 10 літрів води. Проводити дезінфекцію найкраще з дрібнозернистого пульверизатора.



Готуємо дерева до побілки / Фото Pinterest

З якого віку краще білити дерева

Варто білити дерева з твердою корою. Кора молодих саджанців дуже тонка, тому звичайний вапняний розчин з сильною концентрацією може спричинити опіки та тріщини молодих саджанців. Молоді саджанці теж можна білити, але варто робити це менш концентрованим розчином.

Автор: Мар'яна Карлицька