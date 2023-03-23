Белим деревья весной: когда и как это правильно делать

Часто люди ошибаются, когда говорят, что деревья белят для красоты. Обрезка, опрыскивание, подкормка, полив и побелка – это защитные работы для деревьев, которые нужно делать весной. Опытные владельцы садов не представляют здоровой жизни дерева без весенней побелки.

Побелка – один из самых простых, быстрых и одновременно дешевых способов защиты садов. Известковый раствор лучше предупреждает избыток весенней жары и солнечных лучей, а также помогает уничтожить значительную часть вредителей и болезней. 24 Канал.

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Когда лучше белить деревья

Лучше всего провести побелку в конце февраля или начале марта, но если вы пропустили, то не поздно сделать это в первой половине апреля. Стоит успеть до того как появились листья и вышли перезимовавшие вредители.

В конце зимы непобеленные стволы могут нагреваться жгучими лучами солнца до 10 градусов, что может привести к сокодвижению. В то же время, ночью температура воздуха может опускаться до -10 градусов, поэтому сок может замерзнуть. Это может повлечь за собой разрыв тканей растения и формирование больших трещин в коре.

Подготовка стволов к побелке

Очистите стволы от старой коры, мха и лишайников. Для этого используйте деревянный или пластмассовый (только не металлический) скребок. Если кора плотно прилегает к стволу, хорошо видны глубокие трещины, их нужно зачистить палочкой с закругленным концом, покрытым садовым лаком или клейстером.

После очищения стволы следует продезинфицировать. Лучше всего сделать это раствором для медных или железных ветвей. Готовят 3-5% раствор из расчета 300-500 грамм препарата на 10 литров воды. Проводить дезинфекцию лучше всего из мелкозернистого пульверизатора.



Готовим деревья к побелке / Фото Pinterest

С какого возраста лучше белить деревья

Следует белить деревья с твердой корой. Кора молодых саженцев очень тонкая, поэтому обычный известковый раствор с сильной концентрацией может вызвать ожоги и трещины молодых саженцев. Молодые саженцы тоже можно белить, но следует делать это менее концентрированным раствором.

Автор: Марьяна Карлицкая