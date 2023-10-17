Вб'є весь урожай: після яких рослин не можна садити цибулю

Цибулю часто вирощують саме у відкритому ґрунті. Тому для неї, як і для багатьох інших рослин, важлива сівозміна. Це правильне чергування різних саджанців на ділянці.

Сівозміна необхідна, щоб ви не нашкодили розвитку рослин на ділянці. Лише правильне чергування допоможе отримати хороший урожай. Після чого можна і не варто садити цибулю – знає 24 Канал.

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Після яких рослин не можна садити цибулю

Городники не радять саджати цибулю після квасолі (зеленої та карликової), гороху та загалом після бобових. Бо є ризик, що цибуля знищить деякі бактерії, які потрібні корінню цих рослин. Відповідно, їх ріст буде уповільнюватись.

Шавлія особлива тим, що забезпечує ґрунт великою кількістю азоту. Це може погано позначитись на розвитку цибулі.

Спаржа та цибуля, ймовірно, стануть ворогами, бо їм потрібні одні й ті ж корисні речовини. Тут може бути конкуренція. Якщо ви вирощуєте їх поруч, то якась рослина може від цього постраждати. Такий самий ефект буде, якщо чергувати ці рослини.

На перший погляд здається, що рослини сімейства цибулинних підходять для посадки одне після одного. Утім, це не зовсім так. Тому часник, цибулю-порей, цибулю-шалот краще не садити на одному місці. Річ у тім, що на них злітається багато шкідників, які можуть накопичуватися в землі.

Після чого можна посадити цибулю

Є такі попередники, після яких цибуля буде добре розвиватися. Йдеться про:

Картоплю та моркву;

баклажани, перці та патисони;

дині та кавуни;

петрушку та кріп;

селеру, редьку, ріпу та редис;

шпинат і кінзу;

квасолю та буряк;

помідори та огірки;

капусту та салати.

Зверніть увагу, якщо ви садите часник, то бажано підживити землю перед цим. Є кілька простих речовин.