Не використовуйте це добриво: чим не можна підживлювати троянди

Троянди є ледь не на кожній клумбі, адже це гарні та пахучі квіти. Однак їм потрібен особливий догляд, щоб завжди тішили своєю красою. Який саме – читайте далі.

Підживлення троянд – один із найважливіших кроків у догляді за квітами, оскільки від нього залежить якість їхнього цвітіння. Щоб отримати гарні та великі бутони, треба дотриматися певних правил. Як і чим підживлювати троянди – розповість 24 Канал.

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Як підживлювати троянди

Удобрювати троянди можна за допомогою кореневих і позакореневих підживлень.

Можна вносити корисні речовини під корінь. За 15 сантиметрів від стебла треба вирити заглибину й наповнити її добривом з чорноземом. Закриваємо все землею. Під час опадів добриво буде певною мірою розчинятися і троянда отримує всі необхідні речовини.

Пам‘ятаймо, що в суху землю добрива не вносять.



Хорошим методом буде й позакореневе підживлення. У такому разі троянда буде наповнюватись поживними речовинами через листя. Склад землі залишатиметься незмінним. Можна вносити як органіку, так і мінеральні добрива. Обприскувати листя чи поливати ввечері не потрібно, бо воно не встигне просочити речовини. Є ймовірність, що від цього може бути грибок.

Чим не можна удобрювати троянди

Гній. Дуже популярне органічне добриво для троянд. Зокрема, пташиний послід - має достатньо корисних речовин в більш і легко застосовується. А от свіжим гноєм не рекомендується удобрювати троянди. Бо від цього збільшується чутливість троянд до хвороб і шкідників, іноді може призвести до спалення коріння.



Свіжий гній / Фото Canva

Фосфором можна удобрювати троянди весь сезон. Але помилково буде використовувати тільки фосфорні добрива. Тому що така речовина, як калій також важлива для утворення бутонів.

Троянди дуже люблять азот, бо він сприяє росту й розвитку троянд. Рекомендується вносити його навесні, оскільки восени азотні добрива зменшують зимостійкість рослин. варто зазначити, що в разі надмірної кількості азоту, цвітіння розпочнеться пізніше. І сама рослина буде не такою стійкою до хвороб.

Чим треба удобрювати троянди

Хорошим способом підживити троянди буде й настій з бур‘янів. У посудину треба покласти нарізану траву, бадилля чи бур'яни й 2 столові ложки кальцинованої соди. Залишок ємкості наповнюємо водою і чекаємо, поки розчин перебродить. Після проціджування треба розбавити суміш водою в пропорції 3:10 і зробити позакореневе підживлення. Варто зауважити, що настій бур'янів треба робити, коли вони є заплідненими. Тоді ефект для троянд буде значно кращим.

Зола. Це те, що залишається після горіння листя чи трави. Вона дуже добре підходить для удобрення троянд, оскільки містить багато фосфору і калію. Її застосовують, щоб краще росли пагони й було пишне цвітіння. На один кущ буде достатньо 200-300 грамів золи.

Використовуємо її до початку цвітіння. Можна спробувати застосувати золу як профілактику грибка. Для цього треба приготувати спеціальний настій: заливаємо золу водою у пропорції 1:2, настояти 2-3 дні та обприскати нею кущі. Можна поливати золою й під корінь.

Для підживи дозволяється брати добре перепрілий гній або зробити настій зі свіжого. Курячий послід треба розвести у воді у пропорції 1:20, а коров'ячий - 1:10. Розчину варто настоятись 7-10 днів на відкритому повітрі.