Подкормка роз – один из важнейших шагов по уходу за цветами, поскольку от него зависит качество их цветения. Чтобы получить хорошие и большие бутоны, нужно соблюдать определенные правила. Как и чем подкармливать розы – расскажет 24 Канал.

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Как подкармливать розы

Удобрять розы можно с помощью корневых и внекорневых подкормок.

Можно вносить полезные вещества под корень. В 15 сантиметрах от стебля нужно вырыть углубление и наполнить его удобрением с черноземом. Закрываем все землей. Во время осадков удобрение будет в определенной степени растворяться, и роза получает все необходимые вещества.

Помните, что в сухую землю удобрения не вносят.



Хорошим методом будет и внекорневая подкормка. В таком случае роза будет наполняться питательными веществами через листья. Состав земли будет оставаться неизменным. Можно вносить как органику, так и минеральные удобрения. Опрыскивать листья или поливать вечером не нужно, потому что они не успеют пропитать вещества. Есть вероятность, что от этого может быть грибок.

Чем нельзя удобрять розы

Навоз. Очень популярно органическое удобрение для роз. В частности, птичий помет – имеет достаточно полезных веществ в более и легко применяемом. А вот свежим навозом не рекомендуется удобрять розы. Так как от этого увеличивается чувствительность роз к болезням и вредителям, иногда может привести к сожжению корней.



Свежий навоз / Фото Canva

Фосфором можно удобрять розы весь сезон. Но ошибочно будет использовать только фосфорные удобрения. Потому что такое вещество как калий также важно для образования бутонов.

Розы очень любят азот, потому что он способствует росту и развитию роз. Рекомендуется вносить его весной, поскольку осенью азотные удобрения уменьшают зимостойкость растений. Следует отметить, что в случае чрезмерного количества азота, цветение начнется позже. И само растение будет не столь устойчивым к болезням.

Чем нужно удобрять розы

Хорошим способом подкормить розы будет и настой из сорняков. В сосуд нужно положить нарезанную траву, ботву или сорняки и 2 столовые ложки кальцинированной соды. Остаток емкости наполняем водой и ждем, пока раствор перебродит. После процеживания нужно разбавить смесь водой в пропорции 3:10 и произвести внекорневую подкормку. Следует заметить, что настой сорняков нужно делать, когда они оплодотворены. Тогда эффект для роз будет гораздо лучше.

Зола. Это то, что остается после горения листьев или трав. Она очень хорошо подходит для удобрения роз, поскольку содержит много фосфора и калия. Ее применяют, чтобы лучше росли побеги и было пышное цветение. На один куст будет достаточно 200-300 грамм золы.

Используем ее до начала цветения. Можно попытаться применить золу как профилактику грибка. Для этого нужно приготовить специальный настой: заливаем золу водой в пропорции 1:2, настоять 2-3 дня и опрыскать ею кусты. Можно поливать золой и под корень.

Для подкормки разрешается брать хорошо перепревший навоз или сделать настой из свежего. Куриный помет нужно развести в воде в пропорции 1:20, а коровий - 1:10. Раствор следует настояться 7-10 дней на открытом воздухе.