Потужне добриво для огірків за копійки, яке є у кожної господині на кухні

Аби огірки вкоренились і радували городників хорошим урожаєм, пам'ятайте про добрива. Дуже популярним підживленням є дріжджі.

Користь дріжджів для огірків у тому, що вони містять корисні для ґрунту речовини. У результаті, овочі починають швидше розвиватись. Також вони стають сильнішими, щоб протистояти хворобам. 24 Канал розповість, як правильно підживляти огірки дріжджами.

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Як підгодовувати огірки дріжджами

Аби зробити добриво для огірків підійдуть, і свіжі, і сухі дріжджі. Треба використовувати теплу воду, щоб дріжджі швидше розчинялися. Бажано взяти велику посудину, бо суміш може "вирости" в кілька разів.



Свіжі дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

Довго тримати розчин на основі дріжджів не рекомендується, бо воно втратить користь. Поливати ним огірки краще по вологому ґрунту в теплу погоду. Згодом ще раз рясно поливаємо грядки.

Для приготування беремо 1 пакетик сухих дріжджів та розчиняємо їх в 1 літрі теплого молока. Додаємо 1 столову ложку цукру, ретельно змішуємо та залишаємо на кілька годин, щоб дріжджі активувалися. Отриману суміш варто розбавити в 10 літрах теплої води. Під кожен кущ огірків знадобиться десь 500 мілілітрів такої підгодівлі.



Сухі дріжджі / Фото Agro-Ukraine

Для кореневого підживлення підійде трошки інший рецепт . До 2 літрів теплої води візьміть 20 грамів сухих дріжджів та 4 столові ложки цукру. Хай бродить 1 день, додайте у 10-літрове відро теплої води та поливайте під корінь.

. До 2 літрів теплої води візьміть 20 грамів сухих дріжджів та 4 столові ложки цукру. Хай бродить 1 день, додайте у 10-літрове відро теплої води та поливайте під корінь. Після посіву насіння огірків у землю, підживлювати їх дріжджами можна через 2-3 тижні після того, як вони зійшли.



Батон / Фото Shuba.life