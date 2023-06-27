Потужне добриво для огірків за копійки, яке є у кожної господині на кухні
Аби огірки вкоренились і радували городників хорошим урожаєм, пам'ятайте про добрива. Дуже популярним підживленням є дріжджі.
Користь дріжджів для огірків у тому, що вони містять корисні для ґрунту речовини. У результаті, овочі починають швидше розвиватись. Також вони стають сильнішими, щоб протистояти хворобам. 24 Канал розповість, як правильно підживляти огірки дріжджами.
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Як підгодовувати огірки дріжджами
Аби зробити добриво для огірків підійдуть, і свіжі, і сухі дріжджі. Треба використовувати теплу воду, щоб дріжджі швидше розчинялися. Бажано взяти велику посудину, бо суміш може "вирости" в кілька разів.
Свіжі дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"
Довго тримати розчин на основі дріжджів не рекомендується, бо воно втратить користь. Поливати ним огірки краще по вологому ґрунту в теплу погоду. Згодом ще раз рясно поливаємо грядки.
Для приготування беремо 1 пакетик сухих дріжджів та розчиняємо їх в 1 літрі теплого молока. Додаємо 1 столову ложку цукру, ретельно змішуємо та залишаємо на кілька годин, щоб дріжджі активувалися. Отриману суміш варто розбавити в 10 літрах теплої води. Під кожен кущ огірків знадобиться десь 500 мілілітрів такої підгодівлі.
Сухі дріжджі / Фото Agro-Ukraine
- Для кореневого підживлення підійде трошки інший рецепт. До 2 літрів теплої води візьміть 20 грамів сухих дріжджів та 4 столові ложки цукру. Хай бродить 1 день, додайте у 10-літрове відро теплої води та поливайте під корінь.
- Після посіву насіння огірків у землю, підживлювати їх дріжджами можна через 2-3 тижні після того, як вони зійшли.
- Не менш корисним буде спосіб приготування розчину з додаванням хліба. Батон треба подрібнити на шматки, залити 5 літрами води. Також додаємо ще 100 грамів цукру та 100 грамів сирих дріжджів. Хай все стоїть 2-3 дні. Потім можна додатково розчинити ще 5-7 літрами води. Такий розчин використовують під корінь огірків.