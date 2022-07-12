Святі апостоли Петро і Павло були найближчими учнями Ісуса Христа. Петро походив з сім’ї рибалки. Батьки дали йому ім’я Симон, а за твердість у вірі Ісус назвав його Кіфоєм (по-грецьки Петро).
Читайте також Овнів чекають зустрічі, а Раки реалізують свої цілі : гороскоп на 12 липня
Тричі Петро зрадив Христа, але визнав свою провину, спокутував гріх та став засновником християнської церкви та першим Папою Римським.
Павло до зустрічі з Христом був гонителем християн. Через деякий час він увірував у Христа та почав проповідувати в Малій Азії та Балканському півострові.
12 липня християни вшановують апостолів Петра і Павла
Що можна і треба робити на Петра і Павла
- Зранку християнам варто відправитися до церкви на Службу Божу, посповідатися та причаститися.
- В цей день можна влаштовувати застілля. Головною стравою на столі повинна бути риба.
Що не можна робити на Петра і Павла
- На Петра і Павла не можна їсти овочі та фрукти з нового врожаю, щоб не накликати на себе біди.
- Не можна сьогодні займатися важкою фізичною працею: прибиранням, роботою в саду та на городі.
- Після святкового застілля не можна прибирати зі столу. Кажуть, що в цей день душі померлих родичів відвідують рідних.
- Укладати шлюб на Петра і Павла – поганий знак.
- На Петра і Павла забороняється ходити в ліс, адже звірі в цей день стають дуже агресивними.
- Не можна сьогодні купатися у водоймі, оскільки вода може затягнути людину на дно.
- 12 липня закоханим парам не можна одружуватися. Православна церква в свято Петра і Павла не проводить таїнство вінчання.
- Сьогодні не варто давати та брати гроші в борг.
- Подружжю рекомендовано утриматися від інтимної близькості.