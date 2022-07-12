Святі апостоли Петро і Павло були найближчими учнями Ісуса Христа. Петро походив з сім’ї рибалки. Батьки дали йому ім’я Симон, а за твердість у вірі Ісус назвав його Кіфоєм (по-грецьки Петро).

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Тричі Петро зрадив Христа, але визнав свою провину, спокутував гріх та став засновником християнської церкви та першим Папою Римським.

Павло до зустрічі з Христом був гонителем християн. Через деякий час він увірував у Христа та почав проповідувати в Малій Азії та Балканському півострові.



12 липня християни вшановують апостолів Петра і Павла

Що можна і треба робити на Петра і Павла

Зранку християнам варто відправитися до церкви на Службу Божу, посповідатися та причаститися.

В цей день можна влаштовувати застілля. Головною стравою на столі повинна бути риба.

Що не можна робити на Петра і Павла