Святі апостоли Петро і Павло були найближчими учнями Ісуса Христа. Петро походив з сім’ї рибалки. Батьки дали йому ім’я Симон, а за твердість у вірі Ісус назвав його Кіфоєм (по-грецьки Петро).

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Тричі Петро зрадив Христа, але визнав свою провину, спокутував гріх та став засновником християнської церкви та першим Папою Римським.

Павло до зустрічі з Христом був гонителем християн. Через деякий час він увірував у Христа та почав проповідувати в Малій Азії та Балканському півострові.


12 липня християни вшановують апостолів Петра і Павла

Що можна і треба робити на Петра і Павла

  • Зранку християнам варто відправитися до церкви на Службу Божу, посповідатися та причаститися.
  • В цей день можна влаштовувати застілля. Головною стравою на столі повинна бути риба.

Що не можна робити на Петра і Павла

  • На Петра і Павла не можна їсти овочі та фрукти з нового врожаю, щоб не накликати на себе біди.
  • Не можна сьогодні займатися важкою фізичною працею: прибиранням, роботою в саду та на городі.
  • Після святкового застілля не можна прибирати зі столу. Кажуть, що в цей день душі померлих родичів відвідують рідних.
  • Укладати шлюб на Петра і Павла – поганий знак.
  • На Петра і Павла забороняється ходити в ліс, адже звірі в цей день стають дуже агресивними.
  • Не можна сьогодні купатися у водоймі, оскільки вода може затягнути людину на дно.
  • 12 липня закоханим парам не можна одружуватися. Православна церква в свято Петра і Павла не проводить таїнство вінчання.
  • Сьогодні не варто давати та брати гроші в борг.
  • Подружжю рекомендовано утриматися від інтимної близькості.