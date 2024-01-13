Песимізм зашкалює: 3 знаки зодіаку, у яких чи не постійно поганий настрій

Частина людей вміють знаходити позитив майже у всьому. Втім, це не про ці 3 знаки зодіаку.

Так, Риби, Рак і Водолій – песимісти. У них доволі-таки часто буває поганий настрій, передає 24 Канал.

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Риби

Народжені під цим знаком – чутливі мрійники. Можуть ідеалізувати щось, а тоді дуже важко переносити розчарування. Риби схильні до песимізму.

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Рак

Ці люди постійно багато думають. Їм властиво накручувати себе. У Раків доволі-таки часто може бути поганий настрій. Вони важко переносять, коли щось не вдається.

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Водолій

Водолії можуть бути до себе занадто вимогливими. Вони бояться помилятися, а ще важко сприймають критику, навіть якщо вона необґрунтована та абсурдна. Можуть довго копатися в собі та брати близько до серця абсолютно все.

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