У євреїв розпочинається Песах: історія, традиції та заборони свята

Сьогодні, 22 квітня, єврейський народ розпочинає святкування Песаху, яке завершиться 30 квітня. Кожного року дата різна, адже вона визначається за єврейським місячним календарем.

Протягом тижня згадується день, коли євреї покинули Єгипет та позбулися рабства. Це зовсім не єврейський Великдень, як інколи стверджують у суспільстві. Детальніше про свято, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Песах: що це за свято

Коли євреї мешкали у Єгипті, то стали рабами місцевого населення. Саме через це одного разу єгиптяни зазнали лиха – відбулося 10 страт. Під час останньої, вбили усіх первістків. Аби не постраждали євреї, Бог сказав їм помітити свої будинки кров'ю ягнят. Лише після цих подій Мойсею вдалося врятувати їх з рабства, народ зміг вийти з Єгипту.

Традиції святкування

Під час Песаху євреї моляться та читають Тору. У перший день, за традицією, збираються за святковою вечерею, яка має назву седер. На столі стоїть багато національних страв, які готують напередодні.

Маца – прісний хліб.

– прісний хліб. Харосет – страва з горіхів, фруктів, спецій та солодкого вина.

– страва з горіхів, фруктів, спецій та солодкого вина. Зроа – м'ясо з кісточкою.

– м'ясо з кісточкою. Марор – гіркі трави.

Також дозволяється вживати фаршировану рибу, вино.

На третій день люди вже йдуть на роботу, але це не обов'язково. В передостанній день євреї знову починають святкувати, а в останній – обов'язково моляться, їдять мацу та п'ють вино.

Що не можна робити