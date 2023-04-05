Песах 2023: як святкують і що забороняється робити
Часто можна почути, що Песах – це єврейський Великдень. Насправді ці свята мають зовсім різні правила і традиції. Що означає це свято, як відзначається і що не можна робити – дізнавайтесь далі.
Песах – свято, що пов'язано з однією з найважливіших подій в історії юдеїв: звільненню єврейського народу від рабства. Слово "Песах" з івриту перекладається, як "той, що пройшов повз". Вважається найдавнішим з єврейських свят, зазначає 24 Канал.
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У 2023 році Песах відзначають з вечора 5 квітня до ночі 13 квітня.
Обов'язкові правила Песаху
Перед початком святкування потрібно прибрати вдома, щоб зустріти таке велике свято гідно у чистому домі. У перший та останній день заборонена будь-яка робота, в інші ж дні свята лише при великій потребі трохи праці не заборонено. Також в період святкування євреї не користуються звичайним посудом, адже той протягом року вбирає в себе заборонені продукти, тому кожна родина має мати спеціальний святковий.
Що не можна їсти в період Песаху
Юдеям на це свято не можна їсти продукти, які готуються шляхом бродіння: хліб, макарони, пиво або інший алкоголь на основі солоду. Такі продукти навіть не можна тримати в будинку. За історією, коли древні євреї були у пустелі, то у них не було дріжджів, аби зробити хороший хліб. Тож вони пекли прісні коржики – мацу, яку й готують на святкування. Готують традиційні святкові страви та п'ють вино.
Святкування Песаху
Першого дня вся родина сідає за святковий стіл вечеряти, але лише після настання темряви. Також заведено кликати знайомих, які не можуть провести свято з родичами або не мають їх. Загалом святкування триває цілий тиждень. Обов'язково потрібно регулярно молитися і читати Тору. Так само святково вечеряють і в останній день Песаху.