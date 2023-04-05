Песах – свято, що пов'язано з однією з найважливіших подій в історії юдеїв: звільненню єврейського народу від рабства. Слово "Песах" з івриту перекладається, як "той, що пройшов повз". Вважається найдавнішим з єврейських свят, зазначає 24 Канал.

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У 2023 році Песах відзначають з вечора 5 квітня до ночі 13 квітня.

Обов'язкові правила Песаху

Перед початком святкування потрібно прибрати вдома, щоб зустріти таке велике свято гідно у чистому домі. У перший та останній день заборонена будь-яка робота, в інші ж дні свята лише при великій потребі трохи праці не заборонено. Також в період святкування євреї не користуються звичайним посудом, адже той протягом року вбирає в себе заборонені продукти, тому кожна родина має мати спеціальний святковий.

Що не можна їсти в період Песаху

Юдеям на це свято не можна їсти продукти, які готуються шляхом бродіння: хліб, макарони, пиво або інший алкоголь на основі солоду. Такі продукти навіть не можна тримати в будинку. За історією, коли древні євреї були у пустелі, то у них не було дріжджів, аби зробити хороший хліб. Тож вони пекли прісні коржики – мацу, яку й готують на святкування. Готують традиційні святкові страви та п'ють вино.



Песах 2023 / Фото Pinterest

Святкування Песаху

Першого дня вся родина сідає за святковий стіл вечеряти, але лише після настання темряви. Також заведено кликати знайомих, які не можуть провести свято з родичами або не мають їх. Загалом святкування триває цілий тиждень. Обов'язково потрібно регулярно молитися і читати Тору. Так само святково вечеряють і в останній день Песаху.

Автор: Діана Сікорська