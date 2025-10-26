Громадянам доведеться змінити час лише на механічних пристроях, бо сучасні годинники, телефони, ноутбуки та інші гаджети це зробили самостійно. Відтепер українці житимуть за зимовим часом. Котра зараз година – розповідає 24 Канал з посиланням на 24TimeZones.

Котра зараз година?

Літній час традиційно змінився на зимовий в останню неділю місяця – 26 жовтня. Громадяни перевели годинник на годину назад, з 4:00 на 3:00.

Що цікаво, крім України на зимовий та літній час переходять 70 країн світу. Втім, Японія, Китай, Ісландія та більшість держав Африки й Південної Америки не переводять годинники щосезону.

Річ у тім, що в країнах, розташованих поблизу екватора, тривалість світлового дня впродовж року майже не змінюється, тому коригування часу там немає сенсу.

Перехід на зимовий час 2025 / Фото Freepik

Переведення годинників 2025 восени: все що відомо