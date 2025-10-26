Громадянам доведеться змінити час лише на механічних пристроях, бо сучасні годинники, телефони, ноутбуки та інші гаджети це зробили самостійно. Відтепер українці житимуть за зимовим часом. Котра зараз година – розповідає 24 Канал з посиланням на 24TimeZones.
Котра зараз година?
Літній час традиційно змінився на зимовий в останню неділю місяця – 26 жовтня. Громадяни перевели годинник на годину назад, з 4:00 на 3:00.
Що цікаво, крім України на зимовий та літній час переходять 70 країн світу. Втім, Японія, Китай, Ісландія та більшість держав Африки й Південної Америки не переводять годинники щосезону.
Річ у тім, що в країнах, розташованих поблизу екватора, тривалість світлового дня впродовж року майже не змінюється, тому коригування часу там немає сенсу.
Переведення годинників 2025 восени: все що відомо
- Традиція щорічного переведення годинників в Україні існує ще з 1981 року. Її започаткували ще в радянські часи з метою заощадження електроенергії та ефективнішого використання світлового дня.
- Згідно з цим порядком, навесні країна переходить на літній час, а восени – на зимовий. Однак ця традиція регулярно викликає суперечки через негативний вплив на здоров'я людей.
- Саме тому 16 липня 2024 року депутати Верховної Ради України ухвалили резонансний законопроєкт №4201. Він передбачає повне скасування сезонного переходу і фіксацію постійного зимового часу на всій території держави.
- Попри схвалення парламентом, закон не набув чинності, оскільки він досі очікує на підпис Президента України Володимира Зеленського. Це означає, що українці продовжать щороку переводити годинники.