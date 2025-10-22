Кожен хоч раз чув, що сезонні переходи на літній і зимовий час здатні вплинути на здоров'я людей. Про факти, що стосуються переведень годинників – розповідає 24 Канал.

Основні факти про переведення годинників

Як переведення годинників впливає на здоров'я?

Дослідники з американського Університету Алабами у Бірмінгемі у 2012 році зафіксували, що перехід на зимовий час знижує ризик серцевих нападів на 10%. Водночас переведення стрілок на літній час має зворотний ефект, збільшуючи цей ризик на той самий відсоток.

Цікавим є також вплив зміни часу на дорожню безпеку. Як показало дослідження 1996 року Медичного журналу Нової Англії, завдяки додатковій годині сну, яку отримують водії, перехід на зимовий час призводить до зменшення кількості автомобільних аварій. І навпаки: через недосипання людей при переході на літній час ймовірність ДТП зростає на 8%.

Які країни світу не переводять годинники?

Багато хто вважає, що сезонна зміна часу є досить поширеною глобальною практикою, але це не так. Станом на жовтень 2025 року лише 70 країн переводить годинники, тоді як 125 держав світу цього не роблять.

До країн, де час не змінюється, належать Японія, Китай, Ісландія та більшість держав Африканського й Південноамериканського континентів. Річ у тім, що у регіонах, близьких до екватора, тривалість світлового дня майже не коливається протягом року. Тому потреба в сезонному коригуванні часу відсутня.

Факти про переведення годинників / Фото Freepik

В Україні хотіли скасувати щорічне переведення годинників

У 2024 році депутати Верховної Ради України ухвалили законопроєкт № 4201, що передбачає відмову від сезонного переведення годинників та перехід на постійний зимовий час. Аргументи авторів документа ґрунтувалися на тому, що така практика негативно впливає на здоров'я людей, зокрема на роботу серцево-судинної системи, а також створює плутанину в транспортних графіках і міжнародних розрахунках.

Законопроєкт також передбачає, що Україна мала б синхронізувати свій час з європейськими країнами, які вже багато років обговорюють відмову від цієї практики. У ЄС рішення про остаточне скасування переведення годинників ухвалили ще у 2018 році, але через пандемію COVID-19 та різні внутрішні дискусії його досі не реалізували.

Попри підтримку в парламенті, Президент України Володимир Зеленський досі не підписав цей документ, тож законопроєкт не набув чинності. Це означає, що восени 2025 року українцям знову доведеться перевести стрілки годинника назад. Якщо ж закон все ж підпишуть у майбутньому, то саме цей перехід може стати останнім у сучасній історії України.

Коли почали переводити годинники?

Літній час вперше офіційно запровадили Німеччина та Австро-Угорщина під час Першої світової війни. Слідом за ними, у 1918 році, Конгрес США також запровадив поділ на часові пояси та літній час, керуючись необхідністю заощадження палива для виробництва електроенергії в умовах воєнного часу.

Згодом цю практику підтримали інші держави, зокрема СРСР. А вже в Україні переведення годинників з метою економії енергії відбулося у 1981 році.