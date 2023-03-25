Чому переводять годинники на літній час: історія традиції

В останню неділю березня о 3 годині українці переходять на літній час. Стрілку годинника переводять на годину вперед, відповідно сон триває на одну годину менше. А на зимовий час переходять щороку в останню неділю жовтня. Тоді стрілки годинника переводять назад і люди сплять на годину довше.

Далі в матеріалі 24 Каналу дізнайтеся, чому переводять годинники і коли виникла така традиція.

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Чому переводять годинники

У 1784 році посол США у Франції Бенджамін Франклін ухвалив рішення переводити годинники з метою економії свічок. Однак вважають, що винахід перехожу на літній час належить англійцю Вільяму Віллетту.

Британський письменний Тоні Френсіс зазначав, що Віллет подумав про користь зміни часу, коли одного літнього ранку прогулювався верхи на коні. Тоді Віллет помітив, що віконниці багатьох будинків замкнені. І після цього почав у британському парламенті кампанію за ухвалення закону про зміну часу, щоб люди не марнували денного світла. Однак тоді цю ідею реалізувати не вдалося.

Король Едвард VII не чекав рішення парламенту, а оголосив, що в його королівському маєтку Сандрінгем всі переходять на літній час. Згодом такі зміни відбулися у Віндзорі та Балморалі. Так у Великій Британії вперше перейшли на літній час у 1908 році.

Під час Першої світової війни на літній та зимовий часи перейшли в Німеччині та Австро-Угорщині. У 1918 році поділ на часові пояси та застосування на період війни літнього часу запровадив Конгрес США. Це зробили з метою заощадження палива, яке використовують для генерації електричного струму. А в 1966 році в Америці вперше запровадили літній час у мирний період.



Переведення годинників / Фото Canva

В Україні вперше перевели годинник у 1981 році. Перехід на літній час почали здійснювати згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509. "Про порядок обчислення часу на території України".

Це потрібно насамперед для того, щоб люди швидше починали день і довше працювали. А на зимовий час годинники переводять, щоб зекономити енергію, оскільки світлова доба коротка.

варто кожного дня, за тиждень до переведення годинника, лягати на 15 хвилин раніше, ніж зазвичай. Перед сном обов'язково провітрюйте приміщення і відкладіть гаджети за годину до сну. Щоб швидко заснути, не вживайте каву пізно ввечері. Щоб ранок пройшов радісно та енергійно – вмикайте ритмічну музику та приймайте душ.