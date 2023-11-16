Як зрозуміти, що квітку треба терміново пересадити: поради, які збережуть улюблені вазони

За будь-якими кімнатними рослинами потрібно правильно доглядати і пересадка - один із найважливіших етапів. Так вони не загинуть.

24 Канал розповість, як зрозуміти, що квітці необхідне термінове пересаджування. Ці поради допоможуть вам зберегти улюблені вазони.

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Коли пересаджувати кімнатну рослину

Якщо у рослини з'являються темні, коричневі або жовті плями на листках, то її необхідно терміново пересадити, кажуть експерти. Такі зміни означають, що коріння почало гнити.

Якщо ви нещодавно купити квітку і помістили її в дуже вологомісткий ґрунт, то рослину варто пересадити. Адже кімнатна культура любить сухий ґрунт.

Також пересаджувати рослину доведеться, якщо ви неправильно підібрали горщик. Невідповідна місткість може призвести до швидкого пересихання або перезволоження ґрунту.

Пересадка квітів / Фото Pexels

Фахівці рекомендують дуже акуратно звільняти коріння від землі, щоб не травмувати його. Так ви знизите ризик загибелі квітки. Крім того, варто обробити рослину спеціальними препаратами.

Як доглядати за квітами після пересадки