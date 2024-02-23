Вчителі, скоморохи та бандуристи: добірка прізвищ, які давали людям мистецтва та освіти
Джерело:"Сучасні українські прізвища"
У давні часи деякі прізвища носили люди, які працювали у сфері мистецтва чи освіти. Наприклад, були вчителями, музикантами та артистами.
Український мовознавець Юліан Редько наводить такі варіанти: Книжник, Філософ, Логік, Шкільник, Школьник, Школик, Школяр, Шкільний, Шкільнюк, Школун, Школьний, зазначає LifeStyle 24.
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Добірка цікавих українських прізвищ, які вам сподобаються
У Київській Русі артистів називали скоморохами – це мандрівні актори та співаки, які розважали народ на різноманітні свята. З такою діяльністю пов'язане прізвище Скоморок. Однак, ймовірніше, воно належало людям, які проживали у селі Скоморохів. Раніше саме там мешкали придворні артисти князів.
Багато українських прізвищ вказують на те, що їхні власники були музикантами або керівниками церковного хору. Зокрема, йдеться про такі: Співак, Півець, Реєнт, Регенчук, Музика, Музичка, Музиченко, Музичук та Гудак.
Прізвища, які утворилися від назв музичних інструментів
- Цимбаліст, Цимбаліста, Цимбалістий.
- Скрипник, Скрипець, Скрипка, Скрипчук, Скрипнюк, Скрип'юк, Скрипичайко, Скрипниченко.
- Сопівник, Сопільняк.
Людям, які грали на бандурі давали прізвища Бандура та Бандуренко. А контрабасисти, наприклад, носили такі: Басістий, Бас, Баса, Басенко, Басюк.
Прізвища Дудар, Дудник, Дудаш, Дуда, Дудка, Дудко та Дудишин утворилися завдяки людям, які грали на дуді. Кобзар належало кобзарям, а Сопівник, Сопільняк та Софілканич – скрипалям.