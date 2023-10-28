Україна перейде на зимовий час: якою буде різниця з іншими країнами
В останню неділю жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час. Годинники переведуть на годину назад 29 жовтня о 4 годині ранку.
Час почали змінювати, щоб продовжити світловий день та зеномити електроенергію. Також українці спатимуть на годину довше. А як зміниться різниця у часі з іншими країнами – розкаже 24 Канал.
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Яка різниця у часі буде з іншими країнами
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чимало людей покинули свої домівки у пошуку безпечного місця. Переважно українці оселилися в європейських країнах і у США. Однак, у Європейському союзі та інших країнах теж відбувається перехід на зимовий час. Тому година все одно буде відрізнятися.
Наприклад, в Україні – 9 година ранку. Тоді в інших країнах час буде таким:
- Польща – 8:00
- Словаччина – 8:00
- Угорщина – 8:00
- Молдова – 9:00
- Чехія – 8:00
- Румунія – 9:00
- Естонія – 9:00
- Ірландія – 7:00
- Німеччина – 8:00
- Іспанія – 8:00
- Велика Британія – 7:00
- США – 3:00 (Вашингтон)
- Норвегія – 8:00
- Японія – 15:00
- Грузія – 10:00.