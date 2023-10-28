Україна перейде на зимовий час: якою буде різниця з іншими країнами

В останню неділю жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час. Годинники переведуть на годину назад 29 жовтня о 4 годині ранку.

Час почали змінювати, щоб продовжити світловий день та зеномити електроенергію. Також українці спатимуть на годину довше. А як зміниться різниця у часі з іншими країнами – розкаже 24 Канал.

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Яка різниця у часі буде з іншими країнами

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чимало людей покинули свої домівки у пошуку безпечного місця. Переважно українці оселилися в європейських країнах і у США. Однак, у Європейському союзі та інших країнах теж відбувається перехід на зимовий час. Тому година все одно буде відрізнятися.

Наприклад, в Україні – 9 година ранку. Тоді в інших країнах час буде таким: