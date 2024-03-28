Навіщо Україні переходити на літній час: основні факти про переведення годинників

Щороку в останню неділю березня українці переводять годинники. Це важливо робити для того, щоб зменшити використання електроенергії. Однак людям доведеться вставати на годину раніше, а така практика подобається не всім.

Цього року перехід на літній час відбудеться у ніч з 30 на 31 березня, о 3 годині ночі. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед – на 4:00, передає LifeStyle 24.

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Навіщо переводити годинники

Переходити на літній час у 1916 році почали Австро-Угорщина та Німеччина. Згодом доєдналися СРСР, Велика Британія та США. Так день стає довшим, люди ввечері пізніше включать світло, тому витрати на нього стають меншими.

Багато країн вже відмовилися переводити стрілки годинника навесні. Адже це погано впливає на організм та темп життя. Люди також стверджують, що найбільше електроенергії споживають побутові прилади, а не лампи. І різна техніка використовується протягом всього дня та вечора.

Перехід на літній час 2024 / Фото Canva

Навіщо Україні переходити на літній час

В Україні не просто так переводять годинники восени та навесні. Річ у тім, що відстань між східними та західними областями є досить великою. Якщо завжди жити у зимовому часі, то влітку сонце сходитиме на Сході о 3 годині ночі, а заходитиме о 8 годині вечора. До певних незручностей може призвести й повний перехід на літній час. Тоді вранці на Заході буде дуже темно.

Як перехід на літній час впливає на організм

Людям досить складно адаптовуватися до літнього часу. Через таку практику погіршується стан здоров'я, зокрема, починаються проблеми з серцем. Крім того, частіше трапляються ДТП та суїциди. Швидко зреагувати на зміни не можуть не лише дорослі, але й діти, які ходять у школу або садок.

Зменшити негативний вплив переходу на літній час на організм можна. Спробуйте декілька днів лягати спати та вставати швидше. Так ваш організм адаптується до нового темпу життя без найгірших наслідків.