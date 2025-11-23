Її також називають Господньою молитвою. 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України підготував повний текст молитви "Отче наш" українською мовою для вірян.

Молитва "Отче наш": текст українською мовою

Отче наш, що єси на небесах!

Нехай святиться ім'я Твоє,

хай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.

І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Важливо зазначити, що Православна Церква України не встановлює певних правил щодо кількості повторень молитви "Отче наш". Деякі віряни читають цей священний текст 40 разів поспіль, а дехто – тричі на день. Втім, священники ПЦУ суворо застерігають, що кількість прочитань молитви не гарантує виконання бажання. Вірянам потрібно щиро молитись, адже поспішне читання тексту без уваги перетворюється на марнослів'я.

Що означає молитва "Отче наш"?