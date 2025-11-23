Її також називають Господньою молитвою. 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України підготував повний текст молитви "Отче наш" українською мовою для вірян.
Молитва "Отче наш": текст українською мовою
Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться ім'я Твоє,
хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.
Важливо зазначити, що Православна Церква України не встановлює певних правил щодо кількості повторень молитви "Отче наш". Деякі віряни читають цей священний текст 40 разів поспіль, а дехто – тричі на день. Втім, священники ПЦУ суворо застерігають, що кількість прочитань молитви не гарантує виконання бажання. Вірянам потрібно щиро молитись, адже поспішне читання тексту без уваги перетворюється на марнослів'я.
Що означає молитва "Отче наш"?
- За словами настоятеля УГКЦ, Блаженнішого Святослава, молитва "Отче наш" – справжня школа молитви, якої вірян навчив Ісус Христос у відповідь на прохання апостолів. Спаситель закликав не бути багатослівними, а молитися саме цими фразами.
- Святі Отці Церкви стверджували, що Господня молитва є підсумком усього Євангелія, тобто коротким викладом його змісту, а також серцем усього Святого Письма. Зазвичай до цього священного тексту звертались у хвилини небезпеки чи життєвих труднощів.
- Молитва має чітку структуру, що починається зі вступу – звернення "Отче наш, що єси на небесах", після чого слідують сім прохань, які охоплюють усе необхідне для духовного та щоденного життя.
- Ключовими словами всієї молитви є "Отче наш". Звертаючись до Бога, християни говорять до Нього як до рідної особи, подібно до того, як діти звертаються до свого батька.