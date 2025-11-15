24 Канал зібрав найсильніші молитви, які допомагають знайти прощення та внутрішній мир. До Бога важливо звертатися щирими словами, і тоді людина зможе покаятися.

Різдвяний піст 2025: як правильно молитися за прощення гріхів?

Ранкові молитви на Різдвяний піст 2025

Господи Боже наш, надіє всіх країв землі й тих, що в морі далеко. Ти призначив святі дні посту й в Старому Заповіті через пророків Твоїх й в Новому через апостолів і євангелістів. Сподоби ж усіх нас у чистоті час постування провести, віру тверду зберегти й заповіді Твої виконувати у всі дні життя нашого. Благаємо Тебе, Владико Милосердний: пристав до нас ангела Твого, щоб охороняв нас немічних у всіх ділах наших і допомагав нам, щоб ми були слухняні й догоджали Тобі та щоб сподобилися достойно причаститись святих Твоїх Таїн. Прийми ж, Господи, поклоніння й постування рабів Твоїх (ім'я) і всім нам подай благословення ради Христа Ісуса, Господа нашого, що з Ним благословенний Ти, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

***

Дякую Тобі, Христе Боже, за те, що наситив нас земними твоїми благами; не визволяй же нас і від Царства Божого, але як серед учнів явився Ти, Спаситель, прийди до нас і спаси нас.

***

Отче наш, сущий на небесах! Так світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на цей день; і визволи нас від боргів наших, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо сила й воля Твоя на віки віків. Амінь.

***

Владико Небесний, почуй же мою молитву. Очисти душу мою грішну, визволи мене від зла непростимого. Прошу Тебе, стань моїм помічником і захисником, а я залишуся вічним слугою Твоїм. Допоможи мені, Боже, так благослови мене. Амінь!

***

Даруй мені, Господи, захист від пересичення й обжерливості, дозволь мені взяти милостиві Твої дари, щоб, скуштувавши їх, я зміцнився духом і тілом і служив би на славу Твою.

Вечірні молитви на Різдвяний піст 2025

Може Іменем Твоїм я клявся, або думкою кого погудив, або образив, або засмутив; або з гніву наклеп на кого навів, або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли вбогий мене приходив – я йому не допоміг; або осудив брата мого; або підманув; або погордував перед ним; або, коли молився, то думкою про земне дбав; або що розпутне подумав; або об'ївся; або обпився; або через міру сміявся; або на чуже позаздрив; або щось непотрібне сказав; або з гріха брата мого посміявся; або помолитись забув; та інші мої незчисленні гріхи, що їх не пам’ятаю, бо все оце, і ще більше, я зробив.

***

Вседержителю, Слово Отче, сам всесвятий Ісусе Христе. З великого милосердя свого ніколи не покидай мене, раба твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий Пастирю своїх овець, не віддай мене на поталу зміїну й не залиши мене для того, щоб сатана спокушував мене, бо насіння зла в мені є. Ти ж бо, Господи, достойний поклоніння, Царю святий, Ісусе Христе, у сні мене охорони Світлом, що ніколи не меркне – Духом Твоїм Святим, що ним освятив єси учеників своїх. Дай, Господи, і мені, недостойному рабові Твоєму, спасення своє на ложі моїм і просвіти розум мій світлом розуміння святого Євангелія твого, душу­ – любов'ю хреста твого, серце – чистотою слів твоїх, тіло моє – твоїми страстями, думку мою – твоїм смиренням охорони; і підведи мене в час слушний, щоб славословити Тебе. Бо прославлений єси з безначальним твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки. Амінь.

***

Вічний і милостивий Боже, прости мені гріхи, скоєні мною справою, річчю або думкою. Дай, Господи, смиренної душі моїй очищення від усякої скверни. Ниспошли мені, Господи, в ніч спокійний сон, щоб вранці я знову став Твоєму пресвятому Імені. Визволи мене, Господи, від суєти й лихих помислів. Бо є сила й Царство Твоє, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Псалми на Різдвяний піст

Псалом 1 – "Дві дороги"

Блаженний чоловік,

який не ходить за радою безбожних,

Не стає на дорогу грішних

і в згромадженні насмішників не засідає,

Але в законі Господньому його бажання;

і він роздумує день і ніч над Його законом.

Він буде, як дерево, посаджене над водними потоками,

яке дасть свій плід у свою пору;

І листя його не зів'яне,

і все, що він учинить, буде вдалим.

Не так безбожні, не так!

Вони – мов полова, яку вітер розвіває.

Тому-то і не встануть на суді безбожні,

ні грішники на праведних раді.

Адже Господь знає праведних дорогу,

а дорога безбожних загине.

Псалом 8 – "Прославлення Бога"

Господи, наш Боже! Яке на всій землі Твоє Ім'я величне!

Здійми понад небеса свою славу.

З уст немовлят і тих, які ссуть, Ти учинив хвалу супроти своїх супостатів,

щоби знищити ворога і бунтівного.

Коли я погляну на Твої небеса – рук Твоїх діло,

на місяць і зорі, засновані Тобою, –

Хто така людина, що пам'ятаєш про неї,

або людський син, що навідуєшся до нього?

Ти зробив її не набагато меншою за Ангелів, Ти увінчав її славою і честю.

Ти дав йому владу над рук своїх ділами.

Все підкорив йому під ноги:

коряться йому бики й вівці, а також польові тварини,

Птахи небесні, морські риби,

що носяться глибинами морськими.

Господи, наш Боже!

Яке на всій землі Твоє Ім'я величне!

