Привітання зі святом останнього дзвоника: теплі слова у віршах і прозі для вчителів та учнів

Останній дзвоник приносить різні емоції – і радість, і смуток водночас. Але це завжди символ нових можливостей та майбутніх починань. Учнів, вчителів та випускників варто привітати у цей день зі святом.

Уже другий рік поспіль останній дзвоник проходить в умовах повномасштабного вторгення. 24 Канал пропонує підбадьорити засмучених та звеселити тих, для кого цей день є справжнім святом. Надішліть близьким учням або вчителям привітання у віршах або прозі.

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Привітання з останнім дзвоником у віршах

Сьогодні ви зі світлою печаллю

Ступили всі через шкільний поріг...

Хай буде вам безмежний вальс прощальний

Провісником незвіданих доріг.



Якщо сили в дорозі покинуть,

Рідний дім, рідну школу згадайте...

Хай сюди всі думки ваші линуть -

І до нас ви частіше завітайте!



Нехай у домі вашім завжди буде світло,

Хай люди усміхаються привітно,

Нехай земля квітчає шлях до школи!

Здоров'я вам, надії та любові!

***

Останній дзвоник підсумовує

Напружений навчальний рік –

Вітаємо з подією чудовою

Усіх, хто зветься "випускник"!

***

Ну, от і все, скінчилися уроки,

Шкільні дзвінки пішли у небуття.

Ви робите свої найперші кроки

У самостійне і складне життя.

Воно складне, та тим не менш цікаве,

Бо мрія кличе і надія є.

Когось у нім ждуть успіхи і слава,

Когось лиш будні — кожному своє.

Буває, що й спіткнутись доведеться,

Побути на коні і під конем.

Та сильний знов на ноги підведеться

Й не житиме всього одним лиш днем.

А буде йти, карабкатись, творити,

Щоб відчувати всі вітри в лице.

Тож тільки так і треба у світі жити

І нагороду матимеш за це.

***

Що заплановано було – усе зробили!

Хоч і затрачено енергії багато.

Та основне – дітей учили і любили

Й щодень у школі – це робота й свято!

Тож дякуємо щиро за роботу,

За свято, що в душі жило щоденно.

І за порядність, мудрість і турботу,

Яка ішла від вас до всіх натхненно.

Що ж, рік прожито й знову плани, плани…

Нові завдання десь на видноколі.

Учителі, директор в школі – це титани,

Бо це ж не просто так, а поклик долі!

***

Не згуби в своїм серці "людину",

Світу "правди" неси полум'я,

Не цурайся, люби Україну,

Бережи своє чесне ім'я.

Розгорни соколині крила,

Прапор "волі" здійми догори,

Хай несуть твої дужі вітрила

Лиш могутні, попутні вітри.

Хай щасливою буде дорога,

Котру вибереш ти серед всіх.

Пам'ятай і молися до Бога,

Душу хай не оскверняє гріх.

Не забудь своїх друзів ніколи,

І затям, як святий "заповіт",

Що є мама,

є вчитель,

є школа,

Котрі вивели тебе у світ.

***



Привітання з останнім дзвоником / Фото v24.com.ua

Привітання з останнім дзвоником у прозі

Вітаю тебе від душі, адже сьогодні дзвенить для тебе Останній дзвінок. Нехай веселий дзвіночок дасть старт веселим літнім пригодам, нехай шкільні заняття, відкриті уроки, зошити і підручники залишаться на час в стороні. Бажаю чудово провести це літо і набратися нових сил, натхнення і прагнень на наступний навчальний рік!

***

Дорогі мої випускники, передзвін останнього дзвінка відкриває нову сторінку вашого життя – дорослого життя. Ще вчора вас називали "діти – наше майбутнє". А від сьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід, власними силами і здібностями будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої держави. Головне – будьте чесними і добрими людьми!

***

Вітаю з Днем останнього дзвоника! Бажаю, щоб піднесений настрій і посмішки завжди вам супроводжували. Нехай довгоочікувані канікули подарують неймовірну кількість вражень і радості. Бажаю вам, після старанного навчального року – чудового відпочинку. Набирайтеся сил, терпіння, енергії. Побачимося в наступному році!

***

Колись веселий дзвінок вас зустрічав на порозі в 1 клас, а сьогодні він дзвенить в знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами і щемливим сумом від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Дорогі випускники! Нехай кожен з вас знайде свою дорогу в житті. Для вас в шкільних вікнах завжди буде горіти світло!

***

Вітаю тебе зі святом чудовим – зі святом Останнього дзвоника! Бажаю тобі добре відпочити і все літо нехай пройде, немов суцільне свято! Бажаю тобі багато натхнення, удачі, чудес – шлях гарний настрій завжди буде з тобою і тут.