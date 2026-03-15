Від смокінга-спідниці до сукні із золотих карток: 10 найскандальніших образів в історії Оскара

Червона доріжка премії Оскар вже давно перетворилася на потужний інструмент самовираження. Поки одні дизайнери змагаються за звання найбільш елегантного, інші ж роблять ставку на епатаж.

Напередодні чергової церемонії премії Оскар видання Vogue вирішило згадати тих, хто наважився порушити її суворий дрескод. Те, що сьогодні ми сприймаємо як високе мистецтво, свого часу викликало шквал критики та цензуру в телеефірах.

Найскандальніші образи в історії премії Оскар

Барбра Стрейзанд (1969)

У 1969 році Барбра обрала штанний костюм, повністю вкритий паєтками, який здавався цілком звичним у темряві. Втім, під яскравим світлом софітів тканина стала абсолютно прозорою, оголивши тіло акторки перед мільйонами глядачів. Видання Vogue зазначає, що Барбра не очікувала такого ефекту і була шокована, побачивши свої фото наступного дня в газетах.

Скандальний образ Шер (1986)

За словами Шер, кіноакадемія ненавиділа її стиль та вважала акторку несерйозною. Тому у 1986 році зірка вирішила прийти на церемонію нагородження в образі, який неможливо проігнорувати. Так, Шер одягла величезний головний убір із пір'я та відкритий чорний топ. Редактори Marie Claire зауважили, що цей вихід став символом боротьби акторки за право бути собою, попри будь-які протоколи.

Демі Мур у власному дизайні (1989)

Замість того, щоб звернутися до відомих домів моди, Демі Мур вирішила створити образ самостійно. Результатом став дивний гібрид велосипедних шортів, корсета та пишної спідниці з важкої парчі. Критики того часу назвали цей образ "катастрофою" через недоречне поєднання спортивного стилю та вечірньої класики.

Ліззі Гардінер у сукні з кредитних карток (1995)

Дизайнерка костюмів Ліззі Гардінер прийшла на церемонію в сукні, зробленій із 254 золотих карток American Express. Усі картки були справжніми, але з вичерпаним терміном дії. Як пише The Guardian, цю сукню не створювали для церемонії. Адже цей образ був бракованим екземпляром з гардероба фільму "Пригоди Прісцилли, королеви пустелі". Однак Ліззі все ж вирішила одягнути цю сукню, щоб продемонструвати іронічний погляд на комерціалізацію Голлівуду.

Селін Діон у смокінгу (1999)

Співачка вирішила кинути виклик традиційним сукням і одягла білий чоловічий смокінг задом наперед. Свій образ Селін доповнила капелюхом. Публіка 90-х не зрозуміла задуму Джона Гальяно, тому Діон стала об'єктом насмішок. Втім, як аналізує L'Officiel, сьогодні цей образ вважається культовим прикладом авангарду, який випередив свій час на десятиліття.

Трей Паркер і Метт Стоун у сукнях (2000)

Творці мультсеріалу "Південний парк" вирішили висміяти гламур церемонії. Вони з'явилися в дешевих копіях суконь Гвінет Пелтроу та Дженніфер Лопес. Пізніше Трей і Метт зізналися, що прийняли ЛСД перед виходом на доріжку. Це пояснювало їхню дивну поведінку та недоречний сміх під час спалахів камер.

Анджеліна Джолі у готичному образі (2000)

Анджеліна була схожа на Мортішу Аддамс, адже з'явилася в довгій чорній сукні та з прямим волоссям. Однак скандал викликало не вбрання, а пристрасний поцілунок у губи з її рідним братом Джеймсом Гейвеном прямо на червоній доріжці.

Б'єрк в особливій сукні (2001)

Ісландська співачка Б'єрк з'явилася в сукні від Marjan Pejoski. Вона мала вигляд опудало білого лебедя, що обгорнуло шию артистки. Протягом усього вечора Б'єрк імітувала процес відкладання яєць і залишала на доріжці великі білі кульки.

Леді Гага у рукавичках "для миття посуду" (2015)

Співачка обрала розкішну білу сукню від бренду Azzedine Alaia. Втім, вся увага була прикута до яскраво-червоних шкіряних рукавичок з великими манжетами. У соцмережах миттєво з'явилися сотні мемів, де Гагу порівнювали з домогосподаркою. Журнал Glamour писав, що цей аксесуар повністю затьмарив майстерність кутюр'є.

Біллі Портер у сукні-смокінгу (2019)

Вихід Біллі Портера став історичним моментом для гендерної ідентичності в моді. Він поєднав класичний чоловічий піджак із пишною оксамитовою спідницею. Як пояснює The New York Times, цей образ був протестом проти токсичної маскулінності та довів, що одяг не має статі.

