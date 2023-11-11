Чому орхідея не цвіте і як це виправити: дієві поради, які допоможуть врятувати квітку

Орхідею часто можна побачити вдома у друзів, знайомих чи рідних. Попри те, що рослина досить популярна, за нею складно доглядати.

Погодьтеся, що неприємно спостерігати, як в орхідеї розвиваються бутони, які згодом зморщуються та опадають, так і не розкрившись. Чому квітка не цвіте та як розв'язати проблему, розкаже 24 Канал.

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Чому орхідея не цвіте

Основною причиною є погане освітлення. Деякі сорти, наприклад каттлея та цимбідіум, люблять світлі умови.

Якщо ви поставили орхідею на сонце, то листя можуть отримати опіки. Ба більше, навіть надлишок штучного освітлення може пригнічувати цвітіння. Адже для рослини важливе природне денне світло.

Орхідея – це тропічна рослина, тож більше полюбляє тепло. Проте не варто забувати, що їй також необхідний перепад температур.

Орхідея вдома / Фото Canva

Рослина може не цвісти, якщо їй бракує поживних речовин. Орхідеї найбільше полюбляють добрива без сечовини. Вони забезпечують квітку азотом, навіть за відсутності активних мікроорганізмів.

Деякі сорти орхідеї не люблять, коли їх пересаджують. Після цього, рослина може не цвісти протягом шести місяців або року. Пересадку варто робити, якщо коріння – коричневе. Або ж якщо корені повзуть через край горщика.

Надлишок води також може бути причиною відсутності цвітіння. Орхідеї повинні висихати між поливами. Не допускайте, щоб ґрунт у зоні коренів був мокрий. Також слідкуйте за тим, щоб орхідея не стала занадто сухою.

Що допоможе орхідеї зацвісти