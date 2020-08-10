Онука Єлизавети ІІ принцеса Євгенія поширила в мережі рідкісне фото з сестрою. Вона поділилася світлиною, яку зробила напередодні весілля принцеси Беатріс, з нагоди її дня народження. 8 серпня королівській спадкоємиці виповнилося 32 роки.

Принцеса Євгенія опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі зворушливий допис. Окрім селфі із сестрою, яке було зроблене зовсім нещодавно, вона поділилася архівним дитячим знімком, який замилував прихильників монаршої сім'ї.

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Принцеса Євгенія привітала сестру зі святом

Старша сестра принцеси Євгенії відсвяткувала 32-річчя. На світлині, яка розлетілася мережею, доньки принца Ендрю позують на тлі саду. Вони зображені у домашньому вбранні, без макіяжу на обличчі. Таким чином претендентки на королівський трон похизувалися натуральною вродою і підкреслили, що головною прикрасою дівчини є її усмішка.

Це фото зчинило справжній ажіотаж у мережі, адже спільні кадри принцес можна побачити досить рідко. Вони не люблять афішувати особисте життя і рідко діляться з шанувальниками сімейними моментами.

З днем народженя, дорога Бебеа. Ось ми напередодні вашого весілля. Все ще гойдаються зачіски або аксесуари для волосся (починаючи з 90-х) та величезні усмішки на наших обличчях, ⁣

– написала в публікації Євгенія.



Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс / Instagram / @princesseugenie

Також принцеса оприлюднила архівне дитяче фото, де зазнімкована разом із мамою Сарою Йоркською та сестрою в дитинстві. Обидві дівчинки одягнені в однакові довгі квіткові сукні і тримають за руки свою матусю.