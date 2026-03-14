На цих фотографіях вона, зокрема, продемонструвала дорогі аксесуари від відомих модних брендів. На це звернуло увагу видання ТаблоID.
Так, у своєму інстаграмі Софія Євдокименко опублікувала добірку кадрів, на яких можна побачити дві дизайнерські сумки. Серед них – модель Hermès Birkin bag, вартість якої залежно від версії може сягати кількох десятків тисяч євро, а також клатч від французького модного дому Schiaparelli. За інформацією з офіційного сайту бренду, його ціна становить 14 тисяч євро.
Софія Євдокименко показала свої розкішні сумки / Фото з її інстаграму
До речі, сумку Софії від Hermès прикрасив малюнок американського митця Роберта Нави.
Що відомо про онуку Софії Ротару?
- За інформацією з відкритих джерел, Софія Євдокименко – проживає у Сполучених Штатах, де займається розвитком модельної кар'єри.
- Ще до початку повномасштабної війни вона жила між двома містами – Києвом і Нью-Йорком.
- З соцмереж Софії відомо, що вона часто подорожує. Зокрема, у лютому дівчина була в Італії, а згодом показалася в Парижі.
- У своїх дописах вона регулярно пише про мистецтво.
- У 2024 році Софія Євдокименко підтвердила стосунки з американським підприємцем Максом Лернером. Відомо, що він є представником заможної родини: його дід, Альфред Лернер, у 1982 році заснував банківську холдингову компанію MBNA Corporation. За різними оцінками, статки родини перевищують один мільярд доларів.
- Водночас інформації про те, чи продовжує пара стосунки нині, у відкритому доступі небагато. Софія Євдокименко намагається не афішувати особисте життя та рідко коментує його публічно.