На прем'єрі фільму у столиці Цимбалару з'явилася у розкішній сукні, яка миттєво привернула увагу фотографів та гостей вечора. Детальніше про цей образ знаменитості – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Акторка на червону доріжку одягнула яскраву червону сукню без бретелей із корсетним верхом, який підкреслює лінію плечей і декольте. Плаття має приталений силует, що вдало підкреслив фігуру Анастасії. Особливим акцентом вбрання став декор із червоного пір'я внизу сукні. Образ доповнили блискучі босоніжки на підборах, прикраси з камінням і браслет. Макіяж акторки був класичним – із червоною помадою, що пасувала до сукні. Волосся їй вклали в м'які хвилі з боковим проділом.

Анастасія Цимбалару на прем'єрі фільму "Коли ти розлучишся?" / Фото пресслужби акторки

Що відомо про фільм "Коли ти розлучишся?"?