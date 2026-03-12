На прем'єрі фільму у столиці Цимбалару з'явилася у розкішній сукні, яка миттєво привернула увагу фотографів та гостей вечора. Детальніше про цей образ знаменитості – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.
Акторка на червону доріжку одягнула яскраву червону сукню без бретелей із корсетним верхом, який підкреслює лінію плечей і декольте. Плаття має приталений силует, що вдало підкреслив фігуру Анастасії. Особливим акцентом вбрання став декор із червоного пір'я внизу сукні. Образ доповнили блискучі босоніжки на підборах, прикраси з камінням і браслет. Макіяж акторки був класичним – із червоною помадою, що пасувала до сукні. Волосся їй вклали в м'які хвилі з боковим проділом.
Анастасія Цимбалару на прем'єрі фільму "Коли ти розлучишся?" / Фото пресслужби акторки
Що відомо про фільм "Коли ти розлучишся?"?
- Це продовження комедії 2025 року "Коли ти вийдеш заміж?".
- У фільмі знялася не лише Анастасія Цимбалару, а й Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко та Антоніна Хижняк.
- Сюжет обертається навколо зникнення нареченого під час весілля та викрадення діаманта Хоуп, що перетворює романтичну історію на міжнародну пригоду.
- Героїня Анастасії у цій стрічці – смілива, провокативна та харизматична. Саме вона безслідно зникає разом із нареченим Марком просто під час святкування, запускаючи ланцюг небезпечних подій.
- У широкий прокат "Коли ти розлучишся?" вийшов 12 березня.