Українська телеведуча Ольга Фреймут у 2016 році вдруге стала мамою від другого чоловіка Володимира Локотка. Спільного сина подружжя назвало Валерієм, а вже сьогодні, 8 травня, святкує його четвертий день народження.

Незважаючи на карантин, у сім'ї Ольги Фреймут знайшлось місце для свята у родинному колі. На нових фотографіях ведучої в інстаграмі можна побачити, як Ольга з сестрою Юлією та мамою готуються вітати іменинника з маленьким святом. У руках – кульки та домашній улюбленець, а самі вони перебувають на затишному ґанку будинку посеред густої зелені.

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"Валерію – 4 роки!" – написала під сімейними фото Ольга Фреймут, спочатку викликавши недорозуміння у підписників. Через те, що на кадрах немає сина-іменинника, фанати спочатку не могли зрозуміти, у кого свято. Деякі навіть запитували, чи часом не у собаки, яка присутня на фотографіях Ольги.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Додамо, що Ольга Фреймут також виховує найстаршу доньку Злату Мітчелл, яку народила від корінного британця Ніла, а також донечку Євдокію від Володимира Локотка, яку народила через рік після народження Валерія. Сім'я постійно проживає у Києві, але часто приїжджає на Батьківщину Ольга – на Львівщину, де живе її мама.