Популярна телеведуча та співачка Оля Цибульська презентувала дебютний альбом. Більше 10 років артистка йшла до того, щоб сказати "По барабану" на думку оточуючих, власні страхи. Презентація альбому відбулася 13 листопада.

Прем'єра першого альбому Олі Цибульської відбулася за місяць до її 35-річчя. "Киця" українського шоу-бізнесу схудла на 15 кілограмів, змінила імідж і перестала боятися власної відвертості. "По барабану" – це щоденник знаменитості, який вона нарешті наважилася оприлюднити.

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Спеціально до релізу Оля Цибульська позувала в неординардній та звабливій фотосесії. Вона постала перед камерою в образі сміливої та зухвалої киці, яка п'є молоко з винних бокалів, заграє з власним відображенням в дзеркалі і навіть пробує на смак живу рибу.



Оля Цибульська куштує живу рибу / Фото Марта Сирко

7 неочікуваних фактів про дебютний альбом Олі Цибульської "По барабану"

"По барабану" – це щоденник Олі, який вона писала більше 15 років.

Всі пісні в альбомі описують різний вік Цибульської, починаючи з 18 років. Це етапи, які доводилося проходити Олі та багатьом іншим жінкам, щоб з безпомічного кошеня перетворитися в дорослу та вільну кицю. Від шалених вечірок з Prosecco в 18 до розбитих сердець від "ШАLove" в 28 і зухвалого "По барабану" в 35.

18 років – Prosecco;

20 років – "Відьма";

25 років – "Киця";

28 років – "ШaLove";

30 років – "Міс Позитив";

35 років – "По барабану".



Зваблива Оля Цибульська / Фото Марта Сирко

На альбом Цибульську надихнув... чізкейк.

Серед головних джерел натхнення в роботі з альбомом Оля називає фільм "Вікі Крістіна Барселона", музику Джорджа Бенсона, грузинську співачку SALIO, а також дитячий альбом з друкованими фотографіями, роздуми сина перед сном, збережені смс, капучіно на кокосовому молоці і навіть дзеркало.

Дату релізу довелося переносити чотири рази.

Насправді, альбом мав вийти в червні 2020 року. У нього мала бути інша назва, зовсім інші пісні і вже майже було готовим відео. Спершу, в плани втрутився карантин, а потім, коли все вкотре було готово до релізу, Оля зрозуміла, що ця збірка більше не відображає її стан. Протягом пів року співачка записувала на студії нові композиції. У вересні, дорогою на конецрт, Цибульська написала новий трек. Це було за два тижні до нової дати прем'єри. Тоді довелося знову все переносити, щоб встигнути записати "По барабану".

Оля Цибульська – "По барабану": слухайте пісню онлайн

Альбом вийде з позначкою "16+" і не буде доступним в деяких країнах.

Кілька пісень з альбому зовсім не відображають звичний музичний стиль Олі. Цибульська свідомо пішла на експеримент, аби бути максимально відвертою з аудиторією та передати голу емоцію. Втім, вийшло навіть надто відверто. Через "дорослий контент" в одній з пісень, альбом "По барабану" не зможуть слухати діти, а також жителі деяких країн з гострою цензурою. Наприклад, Білорусі чи країн Близького Сходу.



Сексуальна Оля Цибульська / Фото Марта Сирко

Саунд-продюсером альбому стали одразу три людини.

Не дивлячись на те, що музику та слова до всіх пісень в альбомі написала сама Оля Цибульська, постпродакшином різних треків займалися одразу три професіонали:

Богдан Бобров – особистий саунд-продюсер Олі;

Антон Крайов – створює музику для всіх артистів лейблу MOZGI Entertainment;

Сергій Ребрик – тривалий час співпрацює з Костянтином Меладзе.



Оля Цибульська у фотосесії до релізу дебютного альбому / Фото Марта Сирко

За день до здачі матеріалу в студії згоріла апаратура.

Під час фінального етапу роботи над піснями, в студії згоріли професійні колонки, котрі везли з Бостона спеціально для того, щоб записати альбом. Оля планувала доробляти та змінювати деякі треки, проте аналогів такої апаратури в країні немає. Цибульська прийняла це як знак. Співачка вирішила – світ має почути альбом саме таким.

Цибульська готувала ще один дует, який не увійшов в альбом.

Оля планувала додати в альбом другий дуетний трек. За словами артистки, це спільна пісня з дуже важливим чоловіком в її житті. Та через святковий спецпроект, який готує команда, реліз треку перенесли на зиму. А єдина колаборація в збірці "По барабану" – пісня "Киця" в дуеті з Дзідзьо, яка вже встигла стати справжнім хітом.



Оля Цибульська в образі киці / Фото Марта Сирко